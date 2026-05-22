El Gobierno confirmó las leyes que enviará al Congreso: Súper RIGI, Ludopatía, Lobby y cambios en Etiquetado Frontal

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ratificó el nuevo paquete de proyectos que el oficialismo buscará aprobar para profundizar su agenda de reformas. Las iniciativas ingresarán al Palacio Legislativo este viernes.

El Gobierno anunció que enviará al Congreso de la Nación un paquete de cuatro proyectos de ley para su tratamiento parlamentario. El denominado Súper RIGI, una ley de Lobby, una norma que flexibiliza el etiquetado frontal en alimentos y otra iniciativa relacionada con el combate a la ludopatía forman parte de la batería de medidas que el oficialismo buscará aprobar.

Así lo confirmó este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ratificó el nuevo paquete de leyes que el oficialismo buscará aprobar en el Palacio Legislativo para profundizar la agenda política. "En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Súper RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal", publicó en su cuenta de X.

El proyecto del Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones de gran escala hacia sectores tecnológicos y productivos que actualmente no tienen desarrollo en Argentina, tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas. A diferencia del régimen vigente, este nuevo esquema propone una tasa de Impuesto a las Ganancias reducida al 15% y un sistema de amortización acelerada que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: - Ley de Ludopatía - Super RIGI - Ley de Lobby - Etiquetado Frontal Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

Además, la iniciativa busca eliminar trabas aduaneras y derechos de exportación para los productos generados bajo este marco. Para asegurar la competitividad, el Gobierno también propone límites fiscales para las provincias y municipios adheridos, estableciendo que no se podrán cobrar tasas municipales sobre las ventas ni Ingresos Brutos superiores al 0,5%. Se estima que este marco normativo podría captar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en inversiones.

Ludopatía

La denominada Ley de Ludopatía retoma el debate parlamentario sobre las apuestas online, con una especial preocupación por el impacto en los menores de edad. El Ejecutivo buscará regular el crecimiento exponencial de las plataformas digitales de juego y controlar la publicidad en redes sociales, factores que facilitan el acceso de los adolescentes a los sistemas de apuestas.

Ley de Lobby

La Ley de Lobby está orientada a regular la gestión de intereses ante el Estado, buscando establecer reglas claras de transparencia sobre las reuniones y contactos entre funcionarios públicos y actores privados. El proyecto contempla el registro de audiencias entre legisladores, representantes de empresas, cámaras empresarias y organizaciones sociales que intervienen en la discusión de políticas públicas.

Etiquetado Frontal

Respecto a la Ley de Etiquetado Frontal, el Gobierno impulsa cambios para reducir costos regulatorios y adaptar el esquema vigente a criterios regionales. La propuesta busca modificar la normativa de 2021, que obliga a colocar octógonos negros de advertencia por excesos de sodio, azúcares y grasas basándose en parámetros de la OPS. Una de las modificaciones clave planteadas es que el cálculo de los nutrientes excesivos se realice únicamente sobre los componentes añadidos durante la elaboración y no sobre los valores intrínsecos de los alimentos.

Los argumentos para reformar la ley sostienen que el sistema actual genera una "distorsión de la información" para el consumidor, ya que bajo estos parámetros el 85% de los productos del mercado termina con al menos un sello de advertencia. En este contexto, legisladores oficialistas y aliados ya han presentado proyectos que van incluso más allá, proponiendo la derogación total de la ley actual.