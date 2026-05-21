21 de mayo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof cuestionó la quita de subsidios por zonas frías: "Hay partes de la ley que son ilegales"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que algunas partes de la reforma del Régimen de Zona Fría "están mal" y le pidió al Senado que no la apruebe. El nuevo esquema deja afuera a municipios y localidades bonaerenses.

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

X (@Kicillofok)
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
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"Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales. Veremos cómo hacemos ante la Justicia, pero sobre todo pedirle al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", reclamó este jueves ante la prensa en Florencio Varela.

Kicillof lamentó que "la motosierra viniera con apoyo del Congreso Nacional" y consideró "un gran error" la quita de subsidios a millones de hogares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. "Va a tener consecuencias de todo tipo sobre un pueblo que está con dificultades para llegar a fin de mes", apuntó el economista.

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Además, el mandatario provincial lamentó que la gestión libertaria no tomara medidas para mitigar el impacto de la escalada del petróleo a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Todos los gobiernos tomaron medidas, menos Milei. Lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares", sostuvo el gobernador. "Pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", apuntó Kicillof.

A cuántos hogares bonaerenses afectaría la quita del subsidio por Zona Fría

Mediante infografías, el Instituto Consenso Federal se sumó al debate sobre el financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, los niveles de consumo de gas en las zonas frías y la cobertura de los descuentos en la provincia de Buenos Aires. 1.240.000 hogares perderían el subsidio si el Senado aprueba el proyecto.

Sobre el financiamiento del Fondo, la organización advierte que presentó superávit en 2021, 2022 y 2023 pero, apenas asumió Javier Milei, entró en déficit.

En cuanto a los niveles de consumo, se mostró que los subsidios no constituyen privilegio alguno, sino que significan un amortiguador frente a la necesidad de consumir casi el doble de gas en las zonas frías que en regiones de temperaturas más templadas.

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"Los descuentos por zona fría no son un privilegio. Se trata de una medida justa que ayuda a millones de familias a afrontar el mayor consumo que exige el clima frío (94% más que en zonas templadas). No es cierto que se asignen universalmente y sin criterio. En la provincia de Buenos Aires, los descuentos en la tarifa de Gas por Zona Fría llegan a solo 1 de cada 5 hogares. Se trata de una política muy focalizada", detallaron.

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