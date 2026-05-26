El Gobierno presentó el "Súper RIGI": qué dice la nueva gran apuesta del Gobierno

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para crear el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, denominado Súper RIGI. Las empresas que quieran acceder tendrán cinco años para presentar las solicitudes de adhesión, con un monto mínimo de inversión de al menos u$s1.000.000.000, cuyo 20% deberá ser en los primeros dos años.
El esquema, que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, promete alícuota de Ganancias del 15%, exención total de derechos de exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad garantizada por tres décadas. La iniciativa llega en un contexto de búsqueda desesperada de inversión extranjera, pero abre interrogantes serios sobre el costo fiscal, la soberanía regulatoria y quiénes quedan afuera.
A diferencia del RIGI vigente, este nuevo régimen apunta exclusivamente a sectores que amplíen la frontera productiva del país. Quedan expresamente excluidos los proyectos que impliquen la simple ampliación o modernización de instalaciones ya existentes. El foco está puesto en desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica.
Qué dice el proyecto de ley del Súper RIGI presentado en Diputados
proyecto Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias Súper RIGI mayo 2026