El Gobierno presentó el "Súper RIGI": qué dice la nueva gran apuesta del Gobierno Las empresas que quieran acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones tendrán cinco años para presentar las solicitudes de adhesión, con un monto mínimo de inversión de al menos u$s1.000.000.000, cuyo 20% deberá ser en los primeros dos años. Por Agregar C5N en









El Gobierno busca más inversiones para calmar la crisis industrial.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para crear el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, denominado Súper RIGI. Las empresas que quieran acceder tendrán cinco años para presentar las solicitudes de adhesión, con un monto mínimo de inversión de al menos u$s1.000.000.000, cuyo 20% deberá ser en los primeros dos años.

El esquema, que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, promete alícuota de Ganancias del 15%, exención total de derechos de exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad garantizada por tres décadas. La iniciativa llega en un contexto de búsqueda desesperada de inversión extranjera, pero abre interrogantes serios sobre el costo fiscal, la soberanía regulatoria y quiénes quedan afuera.

A diferencia del RIGI vigente, este nuevo régimen apunta exclusivamente a sectores que amplíen la frontera productiva del país. Quedan expresamente excluidos los proyectos que impliquen la simple ampliación o modernización de instalaciones ya existentes. El foco está puesto en desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica.

Súper RIGI: las claves del proyecto Quién puede acceder y qué se exige Inversión mínima de u$s1.000 millones por proyecto

Al menos el 20% debe ejecutarse en los primeros dos años

Los inversores deben constituir una sociedad de objeto único —Vehículo de Proyecto Único— con activos afectados exclusivamente al emprendimiento aprobado Los beneficios Ganancias: alícuota del 15% con amortización acelerada

Dividendos: 7%, reducible al 3,5% a partir del cuarto año

IVA cancelable mediante Certificados de Crédito Fiscal

Exención de derechos de importación para bienes de capital y repuestos

Exención de retenciones a las exportaciones del proyecto

Libre disponibilidad de divisas de exportación de forma escalonada: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero

Contribuciones patronales: alícuota única del 10% para el personal contratado tras la adhesión

Estabilidad a tres décadas Todos los beneficios quedan garantizados por 30 años

El Estado no podrá aplicar nuevas restricciones cambiarias ni incrementos tributarios durante ese plazo

Los conflictos entre inversores y el Estado podrán resolverse mediante arbitraje internacional (CIADI o Cámara de Comercio Internacional) El rol de las provincias Las provincias y municipios deben adherirse expresamente para que los beneficios nacionales sean aplicables

No podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,50%

Quedan prohibidos el Impuesto de Sellos y nuevas tasas locales, salvo las que retribuyan servicios concretos y no se calculen sobre los ingresos del proyecto

Qué dice el proyecto de ley del Súper RIGI presentado en Diputados proyecto Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias Súper RIGI mayo 2026 Cámara de Diputados