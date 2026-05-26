26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno presentó el "Súper RIGI": qué dice la nueva gran apuesta del Gobierno

Las empresas que quieran acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones tendrán cinco años para presentar las solicitudes de adhesión, con un monto mínimo de inversión de al menos u$s1.000.000.000, cuyo 20% deberá ser en los primeros dos años.

Por
El Gobierno busca más inversiones para calmar la crisis industrial.

El Gobierno busca más inversiones para calmar la crisis industrial.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para crear el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, denominado Súper RIGI. Las empresas que quieran acceder tendrán cinco años para presentar las solicitudes de adhesión, con un monto mínimo de inversión de al menos u$s1.000.000.000, cuyo 20% deberá ser en los primeros dos años.

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021.
Te puede interesar:

Cuáles son los argumentos del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal: qué pasará con los octógonos

El esquema, que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, promete alícuota de Ganancias del 15%, exención total de derechos de exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad garantizada por tres décadas. La iniciativa llega en un contexto de búsqueda desesperada de inversión extranjera, pero abre interrogantes serios sobre el costo fiscal, la soberanía regulatoria y quiénes quedan afuera.

A diferencia del RIGI vigente, este nuevo régimen apunta exclusivamente a sectores que amplíen la frontera productiva del país. Quedan expresamente excluidos los proyectos que impliquen la simple ampliación o modernización de instalaciones ya existentes. El foco está puesto en desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica.

Súper RIGI: las claves del proyecto

Quién puede acceder y qué se exige

  • Inversión mínima de u$s1.000 millones por proyecto
  • Al menos el 20% debe ejecutarse en los primeros dos años
  • Los inversores deben constituir una sociedad de objeto único —Vehículo de Proyecto Único— con activos afectados exclusivamente al emprendimiento aprobado

Los beneficios

  • Ganancias: alícuota del 15% con amortización acelerada
  • Dividendos: 7%, reducible al 3,5% a partir del cuarto año
  • IVA cancelable mediante Certificados de Crédito Fiscal
  • Exención de derechos de importación para bienes de capital y repuestos
  • Exención de retenciones a las exportaciones del proyecto
  • Libre disponibilidad de divisas de exportación de forma escalonada: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero
  • Contribuciones patronales: alícuota única del 10% para el personal contratado tras la adhesión

Estabilidad a tres décadas

  • Todos los beneficios quedan garantizados por 30 años
  • El Estado no podrá aplicar nuevas restricciones cambiarias ni incrementos tributarios durante ese plazo
  • Los conflictos entre inversores y el Estado podrán resolverse mediante arbitraje internacional (CIADI o Cámara de Comercio Internacional)

El rol de las provincias

  • Las provincias y municipios deben adherirse expresamente para que los beneficios nacionales sean aplicables
  • No podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,50%
  • Quedan prohibidos el Impuesto de Sellos y nuevas tasas locales, salvo las que retribuyan servicios concretos y no se calculen sobre los ingresos del proyecto

Qué dice el proyecto de ley del Súper RIGI presentado en Diputados

proyecto Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias Súper RIGI mayo 2026

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nuevo Súper RIGI durará cinco años y deberá ser por una inversión mínima de u$s1.000 millones.

Ingresaron al Congreso el "Súper RIGI" y la Ley de Lobby, dos proyectos clave para el Gobierno

El oficialismo profundizará su agenda política en el Congreso.

El Gobierno confirmó las leyes que enviará al Congreso: Súper RIGI, Ludopatía, Lobby y cambios en Etiquetado Frontal

De acuerdo a las modificaciones en el régimen de Zona Fría, millones de usuarios perderán los subsidios al gas. 

Reforma al régimen de zonas frías: más de 1.600.000 familias perderán el subsidio al gas

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof cuestionó la quita de subsidios por zonas frías: "Hay partes de la ley que son ilegales"

Diputados aprobó la reforma al régimen de zonas frías.

Tras un extenso y acalorado debate, Diputados aprobó la reforma del régimen de zonas frías

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Ley Hojarasca: una por una, las 70 leyes que modifica el proyecto

Rating Cero

¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Los canales de streaming siguen dando que hablar con fuertes cruces.

Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

El ruego desesperado de Manuel Ibero tras la expulsión de Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

El canal, sacudido por un nuevo revuelo.

La escalofriante advertencia que recibió un periodista sobre una figura de Telefe: "Irrespetuoso"

¿Quién denunció a Gran Hermano?

Una participante de Gran Hermano denuncia arreglo y acomodo: "Me querían afuera"

 El gesto la tomó por sorpresa y la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido por la comunidad trans en el país.

El conmovedor momento que vivió Flor de la V en el Obelisco: "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

últimas noticias

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia en Nordelta. 

La pareja de Maxi López le hizo un pedido a sus seguidoras de Argentina y fue viral: ¿qué dijo?

Hace 6 minutos
Aumentos ANSES junio: cómo quedan los valores. 

Nuevo aumento de ANSES para junio 2026: a qué asignaciones alcanza

Hace 8 minutos
¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Hace 8 minutos
El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar sube levemente, pero se mantiene estable por encima de los $1.400

Hace 14 minutos
Los canales de streaming siguen dando que hablar con fuertes cruces.

Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Hace 28 minutos