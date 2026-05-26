26 de mayo de 2026 Inicio
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Ingresaron al Congreso el "Súper RIGI" y la Ley de Lobby, dos proyectos clave para el Gobierno

Las propuestas entraron por Diputados y el oficialismo las suma a las de la eliminación del etiquetado frontal y prevención de ludopatía, que ya estaban en el Senado. ¿Qué dice el nuevo y ampliado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones?.

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El nuevo Súper RIGI durará cinco años y deberá ser por una inversión mínima de u$s1.000 millones.

El nuevo "Súper RIGI" durará cinco años y deberá ser por una inversión mínima de u$s1.000 millones.

Tras ser anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente el Gobierno envió al Congreso de la Nación los proyectos de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y la de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses (Ley de Lobby). Ambas propuestas ingresaron por la Cámara de Diputados y se suman a las de la derogación del Etiquetado Frontal y prevención de Ludopatía, que ya estaban en el Senado.

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021.
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congreso

Los detalles del Súper RIGI

El proyecto de ley establece en el documento oficial enviado "un plazo de CINCO (5) años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por única vez por hasta UN (1) año, y regula los sujetos habilitados, exigiendo la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente al proyecto adherido".

Al momento de indagar en los requisitos para la adhesión al régimen, el monto mínimo de inversión en "activos computables" tendrá que ser de al menos u$s1.000 millones por proyecto, con el compromiso de invertir "al menos el VEINTE POR CIENTO (20 %) de dicho monto dentro de los DOS (2) primeros años desde la Fecha de Adhesión".

Súper RIGI

El artículo 4 aclara que "quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes".

Derogación de la Ley de etiquetado frontal

Entre los envíos realizados se encuentran la eliminación la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de Etiquetado Frontal.

La reglamentación vigente obligaba a las marcas a incluir en sus paquetes octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, con el objetivo de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.

Los argumentos para reformar la ley sostienen que el sistema actual genera una "distorsión de la información" para el consumidor, ya que bajo estos parámetros el 85% de los productos del mercado termina con al menos un sello de advertencia. En este contexto, legisladores oficialistas y aliados ya han presentado proyectos que van incluso más allá, proponiendo la derogación total de la ley actual.

Ley de Ludopatía

El proyecto de ley ingresado tiene como objetivo "erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión", además de "prohibir el acceso y uso de juegos de azar en línea a los menores de edad".

En este sentido, se buscará avanzar además en gestionar estrategias de prevención y abordaje al juego patológico "de manera coordinada y articulada con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El proyecto incluye también modificaciones al Código Penal y establece el aumento de la pena de 3 a 6 años al que "explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare (...) cualquier modalidad o sistema de captación de apuestas en juegos de azar sin contar con la autorización pertinente".

ludopatía

Ley de Lobby

El proyecto se centra en la creación de un "Registro de encuentros" con el objetivo de hacer más transparente el contacto entre funcionarios y privados; un "Blanqueo de actores" que abarcará desde empresas y cámaras empresarias hasta ONGs y sindicatos que busquen influir en leyes o decretos.

También contempla el registro de audiencias entre legisladores, representantes de empresas, cámaras empresarias y organizaciones sociales que intervienen en la discusión de políticas públicas.

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