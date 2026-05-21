22 de mayo de 2026 Inicio
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Reforma al régimen de zonas frías: quiénes perderán el subsidio y qué pasará con las tarifas de gas

La Cámara baja aprobó el proyecto que avala las modificaciones sobre la Ley 27.637, de 2021. Entre los cambios de mayor impacto se encuentra la quita de subsidios a millones de hogares en todo el territorio argentino.

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De acuerdo a las modificaciones en el régimen de Zona Fría

De acuerdo a las modificaciones en el régimen de Zona Fría, millones de usuarios perderán los subsidios al gas. 

Télam
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
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Kicillof cuestionó la quita de subsidios por zonas frías: "Hay partes de la ley que son ilegales"

El número se deduce porque, desde 2021, la cobertura de beneficiarios se había ampliado a zonas que antes no eran abarcadas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras. Ahora, la iniciativa oficialista retrotrae el alcance a las zonas originales del régimen, que son la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, restringe los descuentos únicamente a aquellos hogares que acrediten vulnerabilidad.

De acuerdo a lo que indicó Noticas Argentinas, la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, había anticipado que 1.800.000 usuarios conservarán su beneficio mientras cumplan los requisitos y se mantengan inscriptos en el Subsidio Energético Focalizado (SEF), lo que les permitirá acceder a un "descuento superior al 75%" en los meses más fríos del año.

Modificaciones en el Régimen de Subsidios al Gas

El nuevo proyecto propone reestructurar el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de Inclusión por Ingresos y Vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

  • Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

  • Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance Geográfico y Excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

  • Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

  • Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del Subsidio y energías renovables

  • Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

  • Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del Sector Eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

"Son ilegales": Axel Kicillof arremetió contra la quita de subsidios

Tras la aprobación en Diputados, el gobernador Axel Kicillof criticó la reforma de Zona Fría que quita el subsidio de gas a 130 municipios del país y ante la media sanción, advirtió: "Veremos cómo haremos ante la Justicia".

"Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", reclamó el mandatario este jueves en Florencio Varela y pidió al Senado "que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno".

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El economista también lamentó que la gestión libertaria no amortiguara el impacto de la escalada del petróleo por el conflicto internacional. "Todos los gobiernos tomaron medidas, menos Milei. Lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares", sostuvo.

Además, Kicillof criticó que "la motosierra viniera con apoyo del Congreso Nacional" al afectar a millones de usuarios en varias provincias. "Va a tener consecuencias de todo tipo sobre un pueblo que está con dificultades para llegar a fin de mes", apuntó.

Finalmente, el mandatario provincial se mostró tajante respecto al rumbo social y económico del Ejecutivo nacional. "Pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", concluyó.

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