17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El embajador de EEUU en Argentina anticipó "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica"

Peter Lamelas publicó un mensaje en su cuenta de X, donde detalló que los anuncios sobre un eventual acuerdo comercial serán "prontos". Además elogió el plan económico del Gobierno: "Está en el camino correcto hacia la prosperidad".

Por
Lamelas junto a Javier Milei.

Lamelas junto a Javier Milei.

X (@pldocmd)

El embajador del los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anticipó este viernes "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica" entre los países. Se trata de un nuevo gesto político realizado desde el país del norte en medio de la fuerte volatilidad de los mercados y la cotización del dólar, que pese a la intervención del Tesoro estadounidense, cotiza arriba de los $1.400.

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 
Te puede interesar:

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad", señaló en un primer momento el embajador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pldocmd/status/1979047064857137564&partner=&hide_thread=false

En tal sentido agregó: "Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!".

Peter Lamelas

El jueves ya se había expresado en la misma linea de Lamelas el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, al señalar en una entrevista por Radio Mitre que “muy pronto tendremos buenas noticias”, en relación a un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. “No puedo revelar más, firmé un pacto de confidencialidad”, agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

La polémica afirmación de Patricia Bullrich contra los gobernadores: "Cada diez minutos piden plata"

La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

La línea 148 está de paro.

PARO de COLECTIVOS en el AMBA por TIEMPO INDEFINIDO: qué línea no presta servicio

Hace 6 minutos
play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Hace 8 minutos
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 26 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 29 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 42 minutos