Javier Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

En una nueva entrevista televisiva, el Presidente de la Nación sostuvo que las políticas que está implementando su gestión son las adecuadas, pese que gran parte de la población no percibe las mejoras que anuncia el Gobierno.

El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.
El presidente Javier Milei volvió a defender el plan económico de su gobierno, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país. "El mayor esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos. Todavía falta, pero vamos en el camino correcto", aseguró el lider de La Libertad Avanza en una nueva entrevista televisiva que le brindó al canal LN+.

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, que sucederán el 26 de octubre, Milei reanudó su presencia pública para fortalecer la imagen de La Libertad Avanza, después de la renuncia a la candidatura de José Luis Espert. En este sentido, el Presidente ha realizado una nueva entrevista televisiva con el periodista Esteban Trebucq. Entre sus declaraciones más importantes, se refirió a la siguiente conformación del Congreso, adelantó cambios en su gabinete y defendió su gestión económica.

Sobre la renuncia de Espert, Milei dijo que "tuvo un gesto de grandeza". "Cuando se dio cuenta que se estaban perjudicando las ideas, tuvo un gesto de grandeza y se corrió. Espert no me defraudó. Después de que se bajó no volví a hablar con él. Entró en la campaña el 'Colo' Santilli y la está rompiendo", aseguró.

Ante la pregunta de Trebucq de cuál sería un buen resultado en las próximas elecciones, Milei respondió: "El que me permita conseguir el tercio suficiente para defender las medidas del Gobierno". Precisamente, uno de sus proyectos es realizar una reforma laboral, a partir de "un régimen más flexible". Además, dijo que "se va a terminar con la industria de los juicios" laborales.

El presidente Milei volvió a atacar al peronismo, la principal fuerza opositora. "Los neandertal, el kirchnerismo, son una máquina de impedir. Son una minoría ruidosa y decreciente", dijo.

Milei también se refirió a los cambios de sus funcionarios, después de las elecciones. Ante la pregunta de Trebucq si el actual asesor Santiago Caputo podría tener un lugar central en el próximo gabinete, el Presidente respondió: "Absolutamente".

Por otra parte, Milei adelantó que se van a realizar nuevos anuncios en relación a los convenios alcanzados con Estados Unidos, después del apoyo aprobado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. "Este es un acuerdo estratégico. Hay un montón de cosas que van a ir saliendo con el correr de los días", aseguró y después se refirió al trato amistoso que recibió por parte de la gestión de Donald Trump.

"En Estados Unidos me dieron un trato que se les da a los amigos. Me alojé en el mismo dormitorio que le dieron a (Winston) Churchill", contó.

