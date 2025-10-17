17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre

El oficial opera a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta en un cierre de semana marcada por la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el Mercado Libre de Cambio, que no puede contener la presión sobre el MEP, blue y el resto de los financieros.

Por
Hay mucha atención a la cotización de la divisa estadounidense.

Hay mucha atención a la cotización de la divisa estadounidense.

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 
Te puede interesar:

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $381,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,34, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.473,52.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.442.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

A pesar de la suba de tasas y la ayuda del Tesoro de EEUU, el dólar ya superó los $1.400

Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

La línea 148 está de paro.

Paro de colectivos en el AMBA: qué línea no presta servicio

Hace 9 minutos
play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Hace 11 minutos
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 29 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 32 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 45 minutos