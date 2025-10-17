Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre

El oficial opera a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta en un cierre de semana marcada por la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el Mercado Libre de Cambio, que no puede contener la presión sobre el MEP, blue y el resto de los financieros.

Hay mucha atención a la cotización de la divisa estadounidense.

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En un octubre caliente, marcado por las elecciones legislativas nacionales, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $381,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,34, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.473,52.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.442.