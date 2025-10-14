14 de octubre de 2025 Inicio
Previo a la cumbre, el Gobierno anticipa que Javier Milei y Donald Trump firmarán un "acuerdo comercial inédito"

El ministro Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que el encuentro entre los mandatarios en la Casa Blanca será "un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países" donde, "ciertos sectores de nuestra economía van tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano".

Donald Trump y Javier Milei se verán este martes en la Casa Blanca. 

Donald Trump y Javier Milei se verán este martes en la Casa Blanca. 

El Gobierno anticipó este martes, previo a la reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, que los presidentes de Estados Unidos y Argentina firmarán "un acuerdo comercial bastante inédito" entre los paises, el cual será "un camino de inicio de apertura comercial" donde, "ciertos sectores de nuestra economía van tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano".

Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 
Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

"Lo de Milei con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más estuvo en los medios, la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, y otra parte en la que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial", afirmó el funcionario en una entrevista en una entrevista por el stream La Casa.

Previo a ello, había revelado: "Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano".

Sturzenegger habló en la previa a la cumbre Trump- Milei.

Sturzenegger habló en la previa a la cumbre Trump- Milei.

El mandatario arribó en horas de la madrugada a la ciudad de Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro "Alec" Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses. Ahora se concretará pocos días después del apoyo financiero que se acordó con Bessent para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico".

El momento más esperado de la agenda será a las 14:00, cuando Milei llegue a la Casa Blanca para saludar a Trump, firmar el libro de honor y mantener una reunión bilateral. A las 14:15 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de ambos países.

