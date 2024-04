El destino de Diputados TV: recortes, despidos, censura y una consteladora en vivo

El escándalo en la reunión de la comisión de Juicio Político, que terminó dejando afuera de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza a Oscar Zago, fue uno de los episodios que, llamativamente, no fueron transmitidos en su totalidad por el canal oficial de la Cámara de Diputados , DTV. Ese hecho de trascendencia política que fue omitido por la señal es apenas la punta del iceberg de lo que parece ser un vaciamiento en puerta.

No es la primera vez que esto sucede en el canal oficial de la Cámara baja que, desde diciembre de 2023 es conducido por Jonatan Arioli, tras el cambio de gestión. Esta misma semana, durante el encuentro organizado por diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, parte de Hacemos Coalición Federal y un sector de la UCR, sucedió algo similar.

Ese evento fue organizado con el fin de escuchar a diversos abogados constitucionalistas para que expliquen sus posturas respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU 70/2023. Durante la jornada, que se estaba transmitiendo por Youtube en vivo, tras las exposiciones de tres de los 20 invitados, se cortó la señal. Las cuatro horas restantes del encuentro fueron transmitidos por los propios diputados que lo compartieron en sus redes sociales para que la ciudadanía pudiera conocer las opiniones de los expertos.

Desde las oficinas de prensa de la presidencia de la Cámara, dieron varias excusas para justificar el apagón informativo: desde que hubo problemas técnicos, hasta que la prioridad que se le da a las comisiones afectó la posibilidad de transmitir el encuentro. Lo cierto es que siempre que se superpone el trabajo de varias comisiones, todas se emiten por streaming y una es la que se ve en DTV y en esta oportunidad no pudo verse en ningún sitio.

Para el caso de la comisión de Juicio Político, el argumento tiene que ver con que según el propio Martín Menem, la comisión no tenía validez como tal por lo tanto no habría necesidad de transmitir una reunión “no oficial”.

Una gestión marcada por los despidos y la censura

A estos eventos ocurridos durante los últimos días, se suman a los recientes despidos que se realizaron en el canal. En todos los casos se trató de trabajadores que habían evitado la motosierra de diciembre.

El clima tenso en el canal tuvo un nuevo pico el miércoles cuando les prohibieron a los periodistas hablar sobre lo sucedido en la reunión de juicio político. Eso quedó de manifiesto en vivo cuando a la periodista Laura Serra, por auricular, le prohibieron mencionar el episodio que derivó en el desplazamiento de Oscar Zago como jefe del bloque libertario.

Por comentarios sobre lo que sucedió en Diputados TV pic.twitter.com/bKjK7PUy1w — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 11, 2024

Además, en las últimas horas no se subieron los videos de los programas al canal de Youtube de DTV. Por lo tanto, hay material de archivo que no se puede buscar, como por ejemplo los cortes intempestivos en las transmisiones por DNU o juicio político.

El comienzo de la gestión actual dentro del canal de televisión fue desprolijo y generó mucha incertidumbre. Durante un tiempo se rumoreó la posibilidad de cierre y tras la renovación de algunos contratos, se siguió adelante, aunque con la mitad de horas de vivo.

Luego se decidió dejar de transmitir las comisiones en vivo, lo que generó una polémica impulsada por diputados, y la posterior marcha atrás por los directivos del canal. Todo esto mientras las autoridades del canal difundieron una especie de protocolo con limitaciones para quienes salieran al aire: no utilizar lenguaje inclusivo, no “incomodar” a los entrevistados ni “insistir” con las preguntas, no asentir ante las respuestas, entre otras cosas.

Una entrevista particular con una consteladora

El canal se caracterizaba por realizar entrevistas únicamente a diputados y diputadas. Con la llegada del nuevo director, se transmitió una idea de renovación de la señal oficial. La idea era que los programas sean más cortos y dinámicos y que se pudiera ampliar el abanico de invitados.

Así fue como, durante el mes de marzo, fue una consteladora al piso. Se trata de Cristina Llaguno, que también es abogada y psicóloga, pero fue invitada para responder sobre “constelaciones sistémicas” en una entrevista que duró 25 minutos.

Llaguno es autora del libro Constelar para sanar: De como las enfermedades y los problemas vinculares tienen y su origen y su sanación en los secretos familiares. Un tema de difícil vinculación con la temática legislativa.