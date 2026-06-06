Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica" La diputada del Frente Renovador destacó que desde el Gobierno argumentaron problemas de infraestructura, pero fue una suerte de veto político porque "no quieren ver a la gente movilizada". Agregar C5N en









La diputada destacó la obra del músico como parte del legado cultural de la Argentina. C5N

La diputada Cecilia Moreau estuvo como invitada este sábado en TVR y participó del programa homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, víctima de un ACV hemorrágico, tras padecer Parkinson desde 2016.

El ciclo de archivo y actualidad de la TV, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo en C5N, recordó la carrera del músico popular mientras transmitía en vivo una parte de la presentación de la banda del músico, Los Fundamentalistas del Aire Acondicinoado, que se presentó en el Polideportivo de Comodoro Rivadavia.

La legisladora subrayó que este "es el duelo colectivo más grande de los últimos tiempos", por lo que el bloque peronista pidió autorización al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para poner el Congreso a disposición de la familia de Solari y realizar allí el velatorio público, que finalmente será este domingo en el Parque Domínico.

"Martín (Menem) dijo que lo iba a hablar con el Ministerio de Seguridad, y a las dos horas nos respondieron que no había posibilidades por las condiciones de infraestructura. El Gobierno negó el Congreso por una decisión política con un fuerte contenido ideológico", aclaró.

La legisladora del Frente Renovador recordó que ya hubo en la historia argentina otras figuras del arte que fueron despedidas en el recinto, como Mercedes Sosa, Sandro y Leonardo Favio. "Es el Estado el que puede garantizar este tipo de actos, como lo está haciendo el gobernador Axel Kicillof ahora en Avellaneda, sin problemas. No quieren ver a la gente movilizada", señaló.