IR A
IR A

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

La diputada del Frente Renovador destacó que desde el Gobierno argumentaron problemas de infraestructura, pero fue una suerte de veto político porque "no quieren ver a la gente movilizada".

La diputada destacó la obra del músico como parte del legado cultural de la Argentina.

C5N

La diputada Cecilia Moreau estuvo como invitada este sábado en TVR y participó del programa homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, víctima de un ACV hemorrágico, tras padecer Parkinson desde 2016.

El gobernador provincial decretó 3 días de duelo como homenaje al ídlolo del rock nacional.
Te puede interesar:

La Provincia decretó tres días de luto por la muerte del Indio Solari

El ciclo de archivo y actualidad de la TV, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo en C5N, recordó la carrera del músico popular mientras transmitía en vivo una parte de la presentación de la banda del músico, Los Fundamentalistas del Aire Acondicinoado, que se presentó en el Polideportivo de Comodoro Rivadavia.

La legisladora subrayó que este "es el duelo colectivo más grande de los últimos tiempos", por lo que el bloque peronista pidió autorización al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para poner el Congreso a disposición de la familia de Solari y realizar allí el velatorio público, que finalmente será este domingo en el Parque Domínico.

"Martín (Menem) dijo que lo iba a hablar con el Ministerio de Seguridad, y a las dos horas nos respondieron que no había posibilidades por las condiciones de infraestructura. El Gobierno negó el Congreso por una decisión política con un fuerte contenido ideológico", aclaró.

La legisladora del Frente Renovador recordó que ya hubo en la historia argentina otras figuras del arte que fueron despedidas en el recinto, como Mercedes Sosa, Sandro y Leonardo Favio. "Es el Estado el que puede garantizar este tipo de actos, como lo está haciendo el gobernador Axel Kicillof ahora en Avellaneda, sin problemas. No quieren ver a la gente movilizada", señaló.

Moreau reflexionó que "cuesta cuando estos momentos históricos no son comprendidos, porque este duelo más temprano que tarde se va a convertir en fortaleza. No solo recordarlo, sino transmitir sus letras para las nuevas generaciones. En toda la Argentina debe haber infinidad de momentos de encuentro para recordarlo", resaltó en C5N.

"Agradezco a Leandro Santoro, el papá de mi hija Francisca, y a Máximo Kirchner, que me inculcaron el amor por el Indio", aseguró la diputada, quien dijo haber escuchado las letras y la poesía del artista popular gracias a su expareja y al hijo de Cristina Kirchner.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pergolini aseguró que tuvo el gusto de conocer al Indio Solari en privado.

"Te lo juro por mis hijos": la increíble coincidencia que unió a Mario Pergolini y al Indio Solari

Hay al menos ocho detenidos tras los incidentes.

Incidentes en el Obelisco: hubo enfrentamientos entre fanáticos del Indio Solari y la Policía

 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. tocarán igual este sábado en Comodoro Rivadavia.

Dónde y a qué hora se puede ver el show de los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia

Los documentales sobre la obra y el legado del Indio Solari están disponibles en la web.
play

Tres documentales para recordar al Indio Solari: del pogo más grande del mundo a la mística ricotera

play

Se definió el operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari: los detalles

El Indio Solari será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda.

Se pronostican lluvias este domingo en Avellaneda para el velatorio del Indio Solari

últimas noticias

play
La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

Hace 51 minutos
El Gobierno sigue provocándose daño a sí mismo.

El pliego de Michelli y la muerte del Indio Solari: el Gobierno se empantana en episodios insólitos

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 6 de junio de 2026.

Loto Plus: 7 ganadores se repartieron más de $21 millones

Hace 1 hora
La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

Cuándo es el último partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026

Hace 1 hora
play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Hace 2 horas