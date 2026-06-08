Caso Agostina Vega: el abogado de la madre afirmó que hallaron dos ADN bajo las uñas de la adolescente

Carlos Nayi se refirió a los exámenes al cuerpo de la adolescente hallada asesinada en Córdoba y advirtió que la muestra podría pertenecer a dos agresores.

Carlos Nayi , el abogado de la madre de Agostina Vega , advirtió que los análisis a los restos de la adolescente hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba marcaron que se hallaron dos muestras de ADN en el cuerpo de la menor de 14 años y señaló que podrían pertenecer a dos atacantes.

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En diálogo con TN, Nayi expuso que se registraron signos de ataque y resistencia de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado después de una semana de búsqueda. "Hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que están debajo de sus uñas. Puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores" , expresó el letrado de Melisa Heredia.

En tal sentido, se refirió a la situación de Osvaldo Fassetta , quien fue arrestado e imputado por el delito de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género: "En la tarde del domingo, Fassetta le sembró pistas falsas a la madre. Este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación". El hombre es amigo de Claudio Barrelier , quien también permanece detenido e imputado por femicidio.

Fassetta fue detenido el jueves ya que los investigadores sostienen que pasó de "ser un testigo de la causa a convertirse en sospechoso luego de la incorporación de nuevas pruebas recolectadas durante los allanamientos y las pericias realizadas en la vivienda de barrio Cofico" donde, según la hipótesis, habría ocurrido el crimen de la menor. En este marco, intentan determinar qué grado de conocimiento tenía sobre lo sucedido y si colaboró para ocultar evidencias vinculadas al asesinato.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que Fasseta había realizado declaraciones públicas horas antes de quedar detenido. En distintas entrevistas televisivas defendió a Barrelier, aseguró que no era una persona violenta y afirmó desconocer cualquier vínculo con el crimen. Sin embargo, la fiscalía consideró que los elementos incorporados al expediente justificaban avanzar con una imputación formal por encubrimiento agravado.

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

Claudio Barrelier, único detenido y principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica luego de permanecer varios días internado en el complejo carcelario de Bouwer. La novedad fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que informó que el detenido se encuentra en buen estado de salud.

La evolución médica de Barrelier era seguida de cerca desde su ingreso al sistema penitenciario. Días atrás había sido sometido a un control especial luego de que profesionales detectaran indicios compatibles con pensamientos suicidas durante las evaluaciones médicas y psicológicas de rutina.

Ante esa situación, las autoridades dispusieron su internación en el Hospital Modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. Durante toda su estadía permaneció bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia permanente por parte del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica del SPC.

Este lunes, tras nuevas revisiones y peritajes, el organismo penitenciario comunicó que el acusado fue dado de alta y que su estado general es favorable. Con este escenario, la investigación judicial podría avanzar hacia una nueva etapa.

La recuperación de Barrelier abre la posibilidad de que el fiscal Raúl Garzón disponga una nueva indagatoria en el marco de la causa que busca esclarecer el femicidio de Agostina Vega, un caso que generó fuerte conmoción en Córdoba y que continúa bajo investigación.