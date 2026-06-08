9 de junio de 2026 Inicio
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La "polihot" y su amiga hablaron sobre el choque fatal en la autopista Riccheri y el arma de color rosa

Nicole Verón y Janice Sochas rompieron el silencio para dar su versión de los hechos tras el accidente automovilístico que terminó con la muerte de Hugo Javier López.

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Nicole Verón y Janice Sochas.

Nicole Verón y Janice Sochas.

Nicole Verón, la expolicía expulsada por producir contenido erótico, y su amiga Janice Sochas hablaron este lunes en la televisión sobre el accidente automovilístico en la autopista Riccheri de Ezeiza que finalizó con la muerte de Hugo Javier López, para dar su versión de los hechos.

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Durante la entrevista, las mujeres apuntaron contra el accionar de un oficial de la Policía Federal por el traslado de una pistola Bersa calibre 9 milímetros de color rosa.

"En ningún momento toqué la pistola", aseguró Verón, y añadió: "Fue un personal policial de la Policía Federal quien tomó el arma del interior del vehículo".

Sochas confirmó que el armamento le pertenece y cuenta con la documentación correspondiente. Explicaron que portan el revólver por seguridad frente a un hombre con denuncias por violencia de género. "Esta persona atentó contra nuestra vida no solo en una oportunidad, sino en varias ocasiones. Es muy peligrosa, nos seguía por varios lados", aseveró la exagente.

Ambas mujeres cuestionaron el procedimiento de los efectivos tras la colisión, ya que la pistola apareció en el interior de un móvil policial en lugar de quedar a resguardo. Las entrevistadas indicaron que el agente de la fuerza federal les preguntó en el lugar de los hechos: "¿No confiás en un policía federal?".

Las protagonistas desmintieron el consumo de drogas y el exceso de velocidad

Otro punto abordado en la nota televisiva fue el hallazgo de elementos vinculados al uso de estupefacientes en el interior del automóvil BMW. La expolicía admitió la presencia de un objeto específico, pero descartó la tenencia de sustancias ilegales. "Había un picador de marihuana. No había marihuana", sostuvo.

Asimismo, rechazaron el consumo de narcóticos de manera previa al impacto mortal en la traza vial. "Nos hicieron los análisis correspondientes y salieron todos negativos", afirmó la acompañante en relación con los exámenes toxicológicos efectuados luego del siniestro.

Sobre la mecánica del accidente, la conductora del vehículo de alta gama ratificó que transitaba a un ritmo lícito y responsabilizó al fallecido por la colisión. "Yo iba conduciendo a una velocidad permitida. A 90 km/h", precisó la joven, a la espera de las pericias y las cámaras de seguridad que aportarán certezas a la investigación penal.

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