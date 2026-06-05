5 de junio de 2026 Inicio
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Un grupo de diputados propuso que el velatorio del Indio Solari sea en el Congreso

El legislador Pablo Juliano, mediante un escrito, realizó la solicitud a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

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La Cámara baja podría ser el escenario del funeral.

La Cámara baja podría ser el escenario del funeral.

HCDN

Un grupo de diputados, encabezados por el representante radical Pablo Juliano, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el Congreso sea la sede del velatorio y homenaje al músico Carlos Alberto Solari, quien falleció este viernes a los 77 años.

El gobernador se emocionó al recordar al músico popular fallecido.
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"La presente petición encuentra fundamento en la extraordinaria relevancia cultural, artística y social que la figura del Indio Solari representa para nuestro país", aseguró el representante de la Unión Cívica Radical a través de una carta.

En ese sentido, Juliano justificó su pedido: "Su legado forma parte del patrimonio simbólico y cultural de la Nación, habiendo dejado una huella indeleble en la música, la literatura y la identidad colectiva de millones de personas".

El diputado aclaró que esta determinación dependerá "si así la familia lo decide". Por lo pronto, desde la cuenta oficial de Indio Solari, su entorno indicó que "lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece" y luego comunicará "dónde se realizará la despedida pública".

La publicación del diputado Pablo Juliano

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El pedido de Unión por la Patria

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