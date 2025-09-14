14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei: "Esta ley es a favor de todos"

La Universidad de Buenos Aires llamó a sumarse a la movilización que se realizará el miércoles al Congreso, en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Por
La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei.

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei.

Ámbito/Mariano Fuchila
Docentes universitarios realizan un paro para rechazar el veto de Javier Milei
Te puede interesar:

Docentes universitarios realizan un paro para rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento

En su cuenta de la red social X, la UBA llamó a la movilización y defendió la iniciativa que busca garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores: "Sí a la Ley de Financiamiento Universitario. Este miércoles 17/09 - 17h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario".

"Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la Universidad pública", enfatizaron en esta línea.

En tanto, en un video, un grupo de alumnos marcó la importancia de la ley vetada por Milei: "Queremos cursar, queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres, sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar".

También remarcaron el rol de las universidades estatales. "Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país. Porque la Universidad Pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La Universidad Pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos", marcaron.

"Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos", concluyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UBAonline/status/1967226851203690652&partner=&hide_thread=false

El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la tarde del miércoles. Entre los argumentos del Gobierno señalan la falta de fuentes de financiamiento adecuadas, el aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo y el riesgo de desequilibrio fiscal y presión inflacionaria. Es la segunda vez que el presidente libertario veta la iniciativa destinada a las universidades. En el 2024 ya había rechazado una iniciativa similar.

La Ley había sido elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, al advertir que sin un aumento del presupuesto educativo corre riesgo el normal funcionamiento de las instituciones. Para insistir con la medida, el veto deberá ser rechazado por 2/3 de los votos de ambas Cámaras del Congreso, como sucedió la semana pasada con la Ley de Discapacidad.

Las claves de la Ley de Financiamiento universitario

Entre los principales puntos, la norma establecía la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el INDEC, con ajustes bimestrales durante 2025. El financiamiento debía contemplar no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.

Otro de los aspectos centrales era la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaba obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada.

La ley también ampliaba la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaba recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, creaba un fondo específico de 10.000 millones de pesos para implementar las medidas de manera inmediata.

Finalmente, la norma proyectaba una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1 % del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la función educación los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

La UBA anunció que va a trabajar en "estado crítico" para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

La UBA recordó que el personal docente y no docente sufrió una gran perdida salarial. 
play

La UBA, tras el veto de Milei: "Para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina"

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Habrá clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

Docentes universitarios dictan más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo: "La situación es crítica"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Rating Cero

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
play

De la tele a ser villanos en la vida real: esta película con comedia negra y acción está sorprendiendo a todos en Netflix

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

últimas noticias

Boca visita a Rosario Central.

Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025

Hace 14 minutos
Las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei con un contundente video.

El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Milei

Hace 21 minutos
Andrés Morosini.

Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Hace 24 minutos
Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Hace 1 hora
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Hace 1 hora