El Gobierno decretó asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo para la administración pública nacional

"Resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones", subraya la norma.

El 24 y 31 de diciembre habrá asueto en la administración pública nacional.

El Gobierno estableció que habrá asueto para el personal de la administración pública nacional durante el 24 y 31 de diciembre de 2025, que caen miércoles, por lo que se suman a los feriados del 25 de diciembre y 1° de enero, con el objetivo de "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades".

La medida se implementó a través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Los días 24 y 31 de diciembre representan las vísperas de las mencionadas festividades y se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos propios de tales celebraciones, así como a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar", repasa la norma en sus considerandos.

"En este marco, resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones", sostiene.

A su vez, instruye "a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales".

En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval, lo que abre la puerta a escapadas, rutas colmadas y destinos que ya se preparan para recibir a miles de visitantes.

