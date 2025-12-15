15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo será

El partido pendiente entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa tendrá lugar unos meses antes del Mundial en Qatar.

Por
El partido será el 27 de marzo.

El partido será el 27 de marzo.

La Finalissima entre Selección argentina y España ya tiene fecha: ambos seleccionados chocarán el 27 de marzo en Qatar. El duelo, que genera una enorme expectativa a nivel mundial, será además una prueba de alto nivel rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.
Te puede interesar:

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

La noticia fue confirmada por el periodista Esteban Edul. Más allá de lo que implica para cada seleccionado, la Finalissima se erige como medida ideal de cara a lo que se vendrá en el Mundial 2026, para el que ambos son claros candidatos al título.

La Finalissima retomó su vigencia en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Aquella consagración fue un punto de inflexión para el ciclo de Lionel Scaloni y uno de los pasos clave hacia el título mundial en Qatar.

Ahora, el certamen volverá a escena con un cruce de máxima jerarquía ante España, campeón de la Eurocopa, en lo que será uno de los partidos más atractivos del calendario internacional, el cual finalmente encontró un hueco en la agenda para poder ser disputado.

Argentina campeón Copa América 15-07-24
Argentina ganó la Copa América en 2024 y es el actual bicampeón del certamen.

Argentina ganó la Copa América en 2024 y es el actual bicampeón del certamen.

La Albiceleste llega como una de las grandes potencias del fútbol mundial, vigente campeona del mundo y de América. El cuerpo técnico liderado por Scaloni afronta esta etapa con el desafío de sostener el alto rendimiento, renovar progresivamente el plantel y seguir siendo competitivo frente a las mejores selecciones.

España campeón Eurocopa 2024
España ganó la Eurocopa en 2024.

España ganó la Eurocopa en 2024.

En el seleccionado argentino, todas las miradas siguen puestas en Lionel Messi, capitán y emblema del equipo, aunque su futuro es una incógnita ya que no se sabe con certeza si finalmente jugará el Mundial 2026. Junto a él, jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Emiliano “Dibu” Martínez aparecen como piezas clave del proyecto.

España, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación tras su conquista de la Eurocopa, con una generación joven que buscará demostrar que está preparado para competir de igual a igual con los campeones del mundo. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, son los nombres que asoman para poder darle batalla al equipo de Lionel Scaloni.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.

Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

El arquero de 33 años es capitán y figura de Aston Villa de Inglaterra.

La frase de Dibu Martínez sobre Independiente que ilusionó a sus hinchas: "Lo veo..."

Gran ejemplo: a los 75 años, el pato Fillol va a terminar la secundaria

Gran ejemplo: a los 75 años, el "Pato" Fillol va a terminar la secundaria

Diego y Codesal, en el momento de los himnos.

Codesal volvió a cargar contra Maradona: reveló qué pasó durante los himnos en Italia '90

Dos campeones de Qatar están entre los argentinos con más Mundiales jugados.

Quiénes son los futbolistas que más Mundiales jugaron con la Selección Argentina

Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Rating Cero

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones.

Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina

 Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 15 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 23 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 25 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 25 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 26 minutos