El partido pendiente entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa tendrá lugar unos meses antes del Mundial en Qatar.

La Finalissima entre Selección argentina y España ya tiene fecha: ambos seleccionados chocarán el 27 de marzo en Qatar. El duelo, que genera una enorme expectativa a nivel mundial, será además una prueba de alto nivel rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La noticia fue confirmada por el periodista Esteban Edul. Más allá de lo que implica para cada seleccionado, la Finalissima se erige como medida ideal de cara a lo que se vendrá en el Mundial 2026, para el que ambos son claros candidatos al título.

La Finalissima retomó su vigencia en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala . Aquella consagración fue un punto de inflexión para el ciclo de Lionel Scaloni y uno de los pasos clave hacia el título mundial en Qatar.

Ahora, el certamen volverá a escena con un cruce de máxima jerarquía ante España, campeón de la Eurocopa, en lo que será uno de los partidos más atractivos del calendario internacional, el cual finalmente encontró un hueco en la agenda para poder ser disputado.

La Albiceleste llega como una de las grandes potencias del fútbol mundial, vigente campeona del mundo y de América. El cuerpo técnico liderado por Scaloni afronta esta etapa con el desafío de sostener el alto rendimiento, renovar progresivamente el plantel y seguir siendo competitivo frente a las mejores selecciones.

España campeón Eurocopa 2024 España ganó la Eurocopa en 2024. Redes sociales

En el seleccionado argentino, todas las miradas siguen puestas en Lionel Messi, capitán y emblema del equipo, aunque su futuro es una incógnita ya que no se sabe con certeza si finalmente jugará el Mundial 2026. Junto a él, jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Emiliano “Dibu” Martínez aparecen como piezas clave del proyecto.

España, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación tras su conquista de la Eurocopa, con una generación joven que buscará demostrar que está preparado para competir de igual a igual con los campeones del mundo. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, son los nombres que asoman para poder darle batalla al equipo de Lionel Scaloni.