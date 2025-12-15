YPF confirmó una baja de 2% en el precio del combustible para esta semana

15 de diciembre de 2025 Inicio
Así lo comunicó el presidente de la empresa, Horacio Marín, aunque aclaró que no se aplicará el mismo porcentaje en todo el país. El descenso llega en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor, con una suba de 4,5% de la nafta súper en noviembre, por encima de la inflación.

YPF aplicará una baja promedio de 2% en los precios de sus combustibles durante esta semana.

YPF aplicará una baja promedio de 2% en los precios de sus combustibles durante esta semana.

YPF aplicará esta semana una reducción de precios en los combustibles que rondará el 2%, aunque no se implementará de modo uniforme en todo el país. La baja llega en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor, con una suba de 4,5% de la nafta súper en noviembre, por encima de la inflación.

Así lo anunció este domingo el presidente de la empresa, Horacio Marín, entrevistado en La Nación +. Explicó que la decisión responde a la oferta y la demanda, de la que la compañía hace un seguimiento para ajustar lo valores según las condiciones del mercado. "Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales", sintetizó.

El descenso termina quedando corto en un contexto de crecientes alzas de los precios en surtidor, por encima de la inflación y con varias subas por mes no anunciadas. La nafta súper trepó un 41,2% interanual, la premium 31,31% y el gasoil 39,84%, lo que implica un golpe tanto para el bolsillo de los particulares como para las actividades productivas.

"En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías", afirmó, consultado sobre el proyecto de reforma laboral del Gobierno.

