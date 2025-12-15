YPF confirmó una baja de 2% en el precio del combustible para esta semana Así lo comunicó el presidente de la empresa, Horacio Marín, aunque aclaró que no se aplicará el mismo porcentaje en todo el país. El descenso llega en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor, con una suba de 4,5% de la nafta súper en noviembre, por encima de la inflación. Por + Seguir en







YPF aplicará una baja promedio de 2% en los precios de sus combustibles durante esta semana. YPF

YPF aplicará esta semana una reducción de precios en los combustibles que rondará el 2%, aunque no se implementará de modo uniforme en todo el país. La baja llega en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor, con una suba de 4,5% de la nafta súper en noviembre, por encima de la inflación.

Así lo anunció este domingo el presidente de la empresa, Horacio Marín, entrevistado en La Nación +. Explicó que la decisión responde a la oferta y la demanda, de la que la compañía hace un seguimiento para ajustar lo valores según las condiciones del mercado. "Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales", sintetizó.

El descenso termina quedando corto en un contexto de crecientes alzas de los precios en surtidor, por encima de la inflación y con varias subas por mes no anunciadas. La nafta súper trepó un 41,2% interanual, la premium 31,31% y el gasoil 39,84%, lo que implica un golpe tanto para el bolsillo de los particulares como para las actividades productivas.