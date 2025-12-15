Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

La pareja fue hallada en el interior de su hogar en Los Ángeles, con heridas compatibles con las que pueden producir las armas blancas. El cineasta de 78 años dirigió otras importantes películas como Misery y Algunos hombres nuevos y llegó a actuar en El Lobo de Wall Street.

El reconocido director y actor Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner , fueron encontrados muertos en su casa en Los Ángeles durante la madrugada de este domingo. Por el caso, los medios estadounidenses, apuntan contra uno de sus tres hijos como el principal sospechoso del deceso de la pareja .

El director, recordado por películas como Cuando Harry conoció a Sally, Misery y Algunos hombres nuevos, fue encontrado sin vida junto a su esposa, tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos. El caso es investigado por la policía local como un posible homicidio ya que ambos presentaban heridas compatibles con arma blanca.

La noticia, que conmociona al mundo de Hollywood, fue confirmada por familiares de Reiner, de acuerdo con lo informado por el medio local Los Ángeles Times. Por su parte, el portavoz de la familia expresó su pesar por el fallecimiento y pidió “privacidad en este momento de profunda conmoción”.

Por el hecho, uno de los hijos de la pareja, Nick, está siendo interrogado señalado como principal sospechoso como autor de la muerte de sus padres. El hombre de 32 años era conocido por tener problemas mentales y adicción a las drogas.

Nick, que pasó por 17 periodos de rehabilitación y hasta estuvo viviendo en la calle en algunos momentos, coescribió la película de 2015 Being Charlie, dirigida por su padre, que se basa libremente en esas luchas, y llevaba sobrio desde los 19 años.

El también actor de 78 años, que tuvo una participación en El Lobo de Wall Street, entre otros, inició su relación con la fotógrafa de 68 años durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally en 1989. Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban. Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Jake, Nick y Romy.

Rob Reine. familia Rob Reiner y Michele Singer tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Jake, Nick y Romy.

Quiénes eran Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense. Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, y creció en un entorno ligado al espectáculo, ya que fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Reiner siguió sus pasos apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street, entre otros. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.

Por su parte, Michele Singer fue una productora, actriz y fotógrafa destacada, y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos. Comenzó su carrera como fotógrafa, trabajando en los videojuegos MysteryDisc y en el thriller Misery", dirigido por su esposo.

También actuó, protagonizando la película navideña de Nora Ephron Mixed Nuts, y produjo varias películas de Reiner, incluyendo Shock and Awe y Spinal Tap II: The End Continues, que se estrenó este año.

Además, fue nominada a un Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life, que produjo y que fue dirigido por su esposo. También produjo God & Country, un documental sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.