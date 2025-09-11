11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La UBA, tras el veto de Javier Milei: "Para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina"

El vicerrector, Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario firmado por el Presidente y advirtió que si la Cámara de Diputados no logra revertirlo "vamos a dejar de verlas tal cual las conocemos”.

Por
La UBA recordó que el personal docente y no docente sufrió una gran perdida salarial. 

La UBA recordó que el personal docente y no docente sufrió una gran perdida salarial. 

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró este jueves que “para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina”. Lo expresó luego de que el presidente Javier Milei firme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sobre el cual advirtió: “Sino se revierte en Diputados, vamos a dejar de verlas tal cual las conocemos”.

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.
Te puede interesar:

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

“La verdad que hay preocupación porque todos teníamos expectativas en que el Gobierno no vetará la ley. En algún momento había circulado la hipótesis de un veto parcial que era insuficiente, pero por lo menos planteaba o dejaba en claro que el gobierno estaba escuchando el reclamo”, señaló en un primer momento Yacobitti, previo a recordar que el personal docente y no docente perdió en el último año un 40% del poder adquisitivo en los salarios.

Luego del veto, el vicerrector universitario adelantó las medidas que se intentarán llevar a cabo para que el Congreso logre dar de baja el veto presidencial. Además de la Marcha Federal Universitaria del viernes, intentarán hablar con los legisladores y jefes de bloque "para explicarles que esto no tiene que ver con un ajuste. Tiene que ver con la vocación del Gobierno de destruir algo que funciona”.

Yacobitti
Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Hoy habrá una conferencia de prensa en el rectorado de la universidad donde va a estar el rector y seguramente convocar a una movilización ciudadana, una jornada de concientización para el momento en que se trate la ley”, explicó en una entrevista por Radio Mitre.

“Todo se puede mejorar, pero lo que hoy el gobierno está haciendo con el veto es consolidar la idea de que el sistema de universidades públicas no tiene lugar en Argentina”, concluyó Yacobitti.

Gremios universitarios convocaron a un paro contra el veto de Milei y anunciaron una tercera Marcha Federal Universitaria

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, gremios universitarios convocaron un paro de 24 horas para el próximo viernes 12 en todas las universidades del país y adelantó la realización de una tercera Marcha Federal, que tendrá lugar el día en que el Congreso trate el rechazo al veto. La convocatoria lleva las firmas de Ctera, Fagdut, Fatun, Uda, Conadu y Conadu histórica.

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que “hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”. A su vez, expresó preocupación por la situación salarial del sector: “el año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos retrocediendo”.

Desde el Frente Sindical Universitario, que reúne a gremios docentes y no docentes, junto con estudiantes y la comunidad académica, remarcaron que la medida busca defender la universidad pública, gratuita y de calidad, frente a lo que consideran una decisión política del Gobierno nacional de desfinanciar el sistema.

image

La FEDUN recordó que las dos marchas federales anteriores tuvieron un fuerte apoyo social y que incluso los últimos resultados electorales reflejaron un malestar hacia la gestión de Javier Milei, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, advirtieron que el Ejecutivo “sigue sin escuchar lo que el pueblo demanda sobre la importancia de la educación pública”.

En ese sentido, Ricci convocó a legisladores y legisladoras a rechazar el veto y garantizar la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario: “Necesitamos que el Congreso escuche a la sociedad y que insistan con la aprobación de la norma”.

La organización cerró su comunicado subrayando que la educación superior es un derecho humano fundamental y un pilar estructural del desarrollo nacional, por lo que seguirán impulsando medidas de fuerza y movilización hasta lograr la recomposición presupuestaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Habrá clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

Docentes universitarios dictan más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo: "La situación es crítica"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Pese al veto de Milei, el Garrahan advierte: "No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital"

Manuel Adorni cargó contra el Congreso.

El Gobierno le apuntó al Congreso: "No vamos a dejar que haga un desastre"

El funcionario brindó una entrevista.

Adorni, sobre la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses: "Fue un error político"

El nuevo director de Seguridad Vial renunció el mismo día que asumió.

El nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial renunció el mismo día en que fue designado

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Hace 10 minutos
Un truco con solo dos ingredientes para limpiar la mampara del baño.

Mezclando solo dos ingredientes podés limpiar tu mampara y que quede como nueva: cuál es el truco

Hace 10 minutos
play

Pese al veto de Milei, el Garrahan advierte: "No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital"

Hace 30 minutos
Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una mezcla única entre paisajes y religión

Hace 30 minutos
Quienes ya recorrieron el Vallecito Encantado coinciden en algo: no importa cuántas fotos se lleven, la experiencia de estar allí no se puede capturar del todo.

Turismo en Argentina: el lugar "encantado" que enamora a todos los visitantes

Hace 37 minutos