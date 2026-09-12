Donald Trump advirtió que otro conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería "un desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos expuso su visión en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. Además, aseguró que está dispuesto a intervenir si alguno de los dos países le pide ayuda.

En medio de la escalada discursiva de Javier Milei con Reino Unido por el reclamo sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, Donald Trump advirtió que otro conflicto entre ambos países por el territorio sería "un desastre potencial" . El presidente de Estados Unidos expuso su visión en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. Además, aseguró que está dispuesto a intervenir.

Durante el último discurso del mandatario argentino en cadena nacional aseguró que en todo el mundo soplan "vientos de cambio" sobre la reivindicación argentina por las islas: " Recientemente, el presidente Trump declaró que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica en relación con las Malvinas" .

En tal sentido, el presidente de los Estados Unidos habló desde Dublin y aseguró que "las Islas Malvinas son muy interesantes porque aquí vamos de nuevo. Recuerdo que, cuando era niño, bastante pequeño, las Islas Malvinas, y creo que en aquel entonces era un país diferente, un poco como el Reino Unido, entraron y se apoderaron de ellas".

En esa línea remarcó que el Reino Unido "no estoy seguro de que lo estén haciendo. Tienen un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema de energía y además tienen otros problemas que deben solucionar. Así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Eso está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco. No lo sé".

Ante un posible pedido de ayuda desde Argentina o Inglaterra, Trump aclaró " estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese posible desastre, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo . Pero ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas".

Javier Milei destacó las medidas para la soberanía de las Islas Malvinas

"Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país", repasó el Presidente al inaugurar el nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

"Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones", agregó.

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido", explicó Milei.

El Presidente destacó que "muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo; no van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado". "Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental", calificó.

"Por eso, estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín", pidió.

"Cuando el general San Martín forjó a sus granaderos a caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite; esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor a la patria. Esa misma estirpe, ese mismo coraje volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas. Nuestros soldados, entre quienes se contaban diez granaderos, fueron los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos", repasó el mandatario.