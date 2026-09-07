7 de septiembre de 2026 Inicio
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Donald Trump publicó un mapa donde la bandera de EEUU cubre a México, el Caribe y Canadá

El presidente de Estados Unidos publicó una provocativa imagen en la que incluye como parte de su país a otras regiones de América. La presidenta de México le contestó que su territorio "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen en Truth Social donde se ve a México, Canadá y los países que integran América Central cubiertos por la bandera de su país y con el Golfo de México renombrado como Golfo de América. No brindó más explicaciones, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió sin mencionar el mapa.

Javier Milei junto a Donald Trump. 
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"En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", afirmó Sheinbaum en X y concluyó: "Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano".

La publicación de Trump tiene lugar luego de que el mandatario estadounidense firmara órdenes ejecutivas para cambiar los nombres del Golfo de México y del Lago Ontario por Golfo de América y Lago de América en los documentos del gobierno federal.

La publicación de Donald Trump donde todo Norteamérica y América Central aparecen cubiertas con la bandera de Estados Unidos.

La publicación de Donald Trump donde todo Norteamérica y América Central aparecen cubiertas con la bandera de Estados Unidos.

Antes del mapa de la mitad de América como parte de Estados Unidos, el jefe de Estado había publicado otro mapa: Nuevo México con el nombre cambiado por "Nueva América (New America)". Este estado limita con el estado mexicano de Chihuahua.

Además, el empresario republicano ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

El mapa que publicó Donald Trump con el nombre de Nuevo México cambiado a

El mapa que publicó Donald Trump con el nombre de Nuevo México cambiado a "Nueva América".

¿Donald Trump quiere un Océano América?

Las provocaciones expansionistas del dos veces presidente de Estados Unidos no parecen tener fin, pero por el momento solo se traducen en cambios de nombre sobre papeles burocráticos.

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", había deslizado el mandatario estadounidense en agosto en referencia a que ya había hecho lo mismo con el Golfo de México, al que las agencias federales deben denominar en sus documentos oficiales como "Golfo de América".

Fiel a su estilo, Trump había apuntado: "Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico... quizás cambiemos ambos".

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