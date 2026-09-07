Donald Trump publicó un mapa donde la bandera de EEUU cubre a México, el Caribe y Canadá El presidente de Estados Unidos publicó una provocativa imagen en la que incluye como parte de su país a otras regiones de América. La presidenta de México le contestó que su territorio "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero". Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen en Truth Social donde se ve a México, Canadá y los países que integran América Central cubiertos por la bandera de su país y con el Golfo de México renombrado como Golfo de América. No brindó más explicaciones, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió sin mencionar el mapa.

"En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", afirmó Sheinbaum en X y concluyó: "Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano".

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026 La publicación de Trump tiene lugar luego de que el mandatario estadounidense firmara órdenes ejecutivas para cambiar los nombres del Golfo de México y del Lago Ontario por Golfo de América y Lago de América en los documentos del gobierno federal.

La publicación de Donald Trump donde todo Norteamérica y América Central aparecen cubiertas con la bandera de Estados Unidos. Antes del mapa de la mitad de América como parte de Estados Unidos, el jefe de Estado había publicado otro mapa: Nuevo México con el nombre cambiado por "Nueva América (New America)". Este estado limita con el estado mexicano de Chihuahua.

Además, el empresario republicano ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.