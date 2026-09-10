10 de septiembre de 2026 Inicio
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Con el foco en Malvinas, el Gobierno creará un sistema para coordinar la política exterior

La Oficina del Presidente detalló que será en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. También explicó que servirá para "implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales".

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El Gobierno realizó otro anuncio sobre las Islas Malvinas.

El Gobierno realizó otro anuncio sobre las Islas Malvinas.

El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en el marco de su serie de medidas vinculadas al reclamo por el ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, después de la cadena nacional del presidente Javier Milei.

Yair Netanyahu junto a su padre.
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En un comunicado, la administración libertaria confirmó un nuevo mecanismo de trabajo que se sumará a las decisiones del Gobierno vinculadas a las Islas Malvinas: "En el marco de las medidas adoptadas por el Estado Nacional para la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, se creará el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería".

En tal sentido, explicó los propósitos de la decisión. "Este Sistema tendrá como objeto implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina", expresó.

"Asimismo, permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", agregó en esta línea.

El comunicado de la Oficina del Presidente.

El comunicado de la Oficina del Presidente.

En tanto, el Gobierno remarcó la importancia de las labores mancomunadas: "La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas".

También defendió el trabajo conjunto. "Esta coordinación permite sostener una postura firme y coherente en el tiempo, fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales, reafirmando el compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados", expresó.

"El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía", concluyó.

"Son argentinas": el hijo de Benjamin Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas

Uno de los hijos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y se mostró en sintonía con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien además había pedido la imposición de sanciones a Gran Bretaña.

En la red social X, Yair Netanyahu respaldó la posición histórica de la diplomacia argentina sobre las Islas Malvinas, después de la cadena nacional del presidente Javier Milei para anunciar una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía. "¡Las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina!", expresó junto a un emoji de la bandera nacional.

El hijo del primer ministro israelí no ocupa un cargo en la función pública, aunque de concretarse el respaldo al reclamo argentino se trataría de una ruptura inédita con la neutralidad histórica de Tel Aviv en el litigio austral, en el marco de un resurgimiento del conflicto por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, impulsado por la británica Rockhopper Exploration junto a la firma israelí Navitas Petroleum.

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