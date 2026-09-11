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Cómo reaccionó Cinthia Fernández tras ser intimada por una millonaria deuda de expensas

Pese al revuelo mediático que generó la noticia sobre su deuda, en las últimas horas la modelo reapareció en sus redes sociales y publicó una historia en su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández rompió el silencio.

Cinthia Fernández rompió el silencio.

Luego de que Yanina Latorre revelara la abultada cifra que Cinthia Fernández debe en el barrio privado donde vive con sus hijas, la influencer reapareció en su red social con una llamativa publicación. Lo cierto es que la bailarina intenta mantenerse lejos de la televisión para dedicarse de lleno a su carrera de derecho, pero una nueva polémica volvió a ponerla en el centro de la escena mediática.

La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.
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Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

De acuerdo con la información que Latorre contó en Sálvese Quien Pueda, Fernández mantiene una deuda millonaria que asciende a $3.752.720,94 y despertó un profundo malestar entre los vecinos, quienes decidieron hacerlo público.

Pese a la repercusión que tuvo la primicia, Cinthia, lejos de mostrarse preocupada, no hizo ninguna mención al tema. Pero sí volvió a aparecer públicamente en las redes sociales y compartió imágenes de su hija junto a su caballo antes de la clase de equitación. En las escenas se ve a una de las adolescentes interactuando cariñosamente con el animal. "Está muy mimoso Pomelo hoy", escribió sobre el video.

Créditos: Captura de pantalla

Créditos: Captura de pantalla

El mal momento de Cinthia Fernández con sus vecinos: "La intimaron, pero no paga"

De acuerdo con la información que recibió la conductora de SQP, la deuda escaló a una cifra millonaria y los vecinos decidieron hacerlo público. "En el barrio están muy enojados", afirmó Latorre.

La situación administrativa del inmueble, ubicado en un barrio cerrado de Escobar, comenzó a complicarse con el paso de las semanas. "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", señaló Yanina y sumó que los vecinos "piden por favor que Cinthia abone" la deuda que mantiene con la administración.

Yanina Latorre reveló por qué la mamá de Tini Stoessel no habló tras su llegada al país: "Está muy angustiada por..."

la conductora de SQP contó que accedió a información sobre los motivos que explican el particular silencio de Muzlera ante las cámaras. "Mariana está angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras. Alejandro ni a sus mejores amigos les contesta los mensajes. Todo lo que dicen de los gastos se lo manda a los abogados", leyó al aire.

Frente a esto, Latorre dejó en claro que no todo lo que se dijo tiene que ver con mentiras que se inventan en los programas de espectáculos: "Lo que tendría que entender Mariana es que el tema de los gastos lo contó el entorno de Tini. Tendrían que resolverlo con la hija. El ensañamiento y hostigamiento, más que de los medios que recogimos, es lo que está contando Tini".

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