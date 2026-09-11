12 de septiembre de 2026 Inicio
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Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

La conductora de SQP agregó un dato desconocido sobre el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo.

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Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.

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Ángel de Brito reflotó un escándalo que desde hacía tiempo era un secreto a voces. Los rumores sobre una presunta relación clandestina entre Gimena Accardi y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, volvieron a tomar fuerza y Yanina Latorre le sumó más leña al fuego: "No se contó todo".

Cinthia Fernández rompió el silencio.
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Las versiones del supuesto affaire se confirmaron luego de que el conductor brindara una contundente versión en LAM. "Especulaciones no, el vínculo existió. ¿Y si no, por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", disparó De Brito, dejando atónitos a los panelistas del programa.

Ángel confirmó el vínculo.

Ángel confirmó el vínculo.

Tras estas declaraciones, uno de los involucrados decidió romper el silencio. Sin mencionar directamente a Accardi ni confirmar las versiones en los mismos términos que De Brito, Gil reconoció que atravesó una situación con Vetrano que debieron hablar puertas adentro.

"Pasó hace un montón de tiempo. Entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento", explicó Andrés Gil en Desayuno Americano.

"Andrés, bancala, macho. Se mostraban los cuatro como hermanos, eran íntimos. Se equivocaron Gime y él. Ahora Andrés acaba de decir que era verdad, que lo perdonó la mujer. No lo traemos nosotros. No sé por qué le enoja tanto esto", lanzó tajante.

Luego reveló que aún hay algunos aspectos desconocidos del escándalo: "Dice que muchas cosas fueron verdad o mentira; tiene que agradecer que no se contó todo, se los respetó un montón".

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