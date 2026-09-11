Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo" La conductora de SQP agregó un dato desconocido sobre el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo. Por Agregar C5N en









Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi. Redes sociales

Ángel de Brito reflotó un escándalo que desde hacía tiempo era un secreto a voces. Los rumores sobre una presunta relación clandestina entre Gimena Accardi y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, volvieron a tomar fuerza y Yanina Latorre le sumó más leña al fuego: "No se contó todo".

Las versiones del supuesto affaire se confirmaron luego de que el conductor brindara una contundente versión en LAM. "Especulaciones no, el vínculo existió. ¿Y si no, por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", disparó De Brito, dejando atónitos a los panelistas del programa.

Ángel confirmó el vínculo. Redes sociales Tras estas declaraciones, uno de los involucrados decidió romper el silencio. Sin mencionar directamente a Accardi ni confirmar las versiones en los mismos términos que De Brito, Gil reconoció que atravesó una situación con Vetrano que debieron hablar puertas adentro.

"Pasó hace un montón de tiempo. Entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento", explicó Andrés Gil en Desayuno Americano.

ANDRÉS GIL DIO LA CARA: ¿QUÉ PASO CON GIME ACCARDI Y NICO VÁZQUEZ?#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/1K9wS0mpiu — América TV (@AmericaTV) September 11, 2026 Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por sus dichos Quien se refirió a las declaraciones del actor fue Yanina Latorre, y lo cruzó de manera contundente en su programa Sálvese Quien Pueda.