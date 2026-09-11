La CGT se reúne con el papa León XIV en el Vaticano: los ejes principales del encuentro En la antesala de la visita del sumo pontífice a la Argentina, Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez presentarán un diagnóstico sobre la realidad del país y abordarán el impacto de la inteligencia artificial, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales. Por Agregar C5N en









Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo, de la CGT, se reunirán con el papa León XIV en el Vaticano. Web

Los dirigentes Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez serán recibidos este sábado por el papa León XIV en el Vaticano, donde los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) llevarán un diagnóstico sobre la situación social y laboral argentina, en un encuentro que tendrá como uno de sus ejes el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, los salarios y los derechos de los trabajadores.

La reunión se desarrollará dentro del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, una instancia que reúne a referentes sindicales, empresarios, organizaciones sociales y representantes religiosos para discutir los cambios que atraviesan al mundo del trabajo. En ese marco, los gremialistas argentinos tendrán una audiencia con el pontífice durante su estadía en Roma.

Papa León XIV. Web En la previa, Martínez destacó la necesidad de construir acuerdos entre los distintos sectores frente a los cambios que atraviesan a la región. "Para nosotros, para Uruguay, para Perú y para toda nuestra región, por el valor que tiene la visión que lleva adelante nuestro papa León XIV, se plantea la necesidad de que los actores sociales, el sector empresarial, el sector sindical y los Estados discutamos un nuevo contrato social", afirmó.

En ese marco, la delegación llevará un diagnóstico sobre la situación argentina, con especial atención en la pérdida de poder adquisitivo, la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable con derechos. El planteo sindical buscará incorporar esas preocupaciones a una discusión más amplia sobre las transformaciones del mercado laboral.

El impacto de la IA sobre el empleo: el planteo de la CGT al Papa La inteligencia artificial será uno de los ejes de la conversación por el impacto que puede tener sobre las tareas y los puestos de trabajo. La posición sindical no apunta a rechazar las nuevas herramientas, sino a discutir las condiciones en las que serán incorporadas a las empresas y al proceso productivo.

En ese sentido, Martínez marcó una posición que la delegación llevará al encuentro con el Papa: "No podemos aceptar que un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos que le corresponden a un trabajador o a una trabajadora". Para el dirigente, la incorporación tecnológica requiere participación de los trabajadores y negociación sobre sus efectos. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el triunvirato de la CGT que asumió en noviembre de 2025. Redes sociales El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT también resumió el criterio con el que propone abordar la transformación productiva: "No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición". La definición busca marcar una diferencia entre oponerse al desarrollo tecnológico y reclamar que su implementación contemple las consecuencias sociales y laborales. En esa misma línea, Martínez planteó una definición más amplia sobre el escenario que se abre con las nuevas tecnologías: "El desafío no es tecnología contra trabajo. El desafío es tecnología con trabajo digno, productividad con distribución y desarrollo con justicia social". El planteo será parte de la posición que los dirigentes expondrán ante León XIV.