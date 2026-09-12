12 de septiembre de 2026 Inicio
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Elon Musk reveló que podrás alquilar tu Tesla mientras estás dormido: cómo funciona

Su propuesta llega después de que la firma de vehículos eléctricos comenzara a ofrecer su servicio de robotaxis en Austin, Texas, donde los usuarios pueden solicitar los vehículos mediante una aplicación.

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El Cybercab es el vehículo autónomo de Tesla diseñado para transportar pasajeros sin necesidad de un conductor.

El Cybercab es el vehículo autónomo de Tesla diseñado para transportar pasajeros sin necesidad de un conductor.

Elon Musk reveló que podrás alquilar tu Tesla mientras estás dormido: el empresario anticipó un sistema que permitiría a los propietarios de un Tesla Cybercab sumar sus vehículos a una flota de robotaxis cuando no los estén utilizando y generar ingresos. como funciona

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El propietario de la compañía volvió a sorprender con una propuesta que podría cambiar la manera de utilizar los autos particulares. El fundador de Tesla anticipó que, en el futuro, quienes compren un Cybercab podrían incorporar su vehículo a la flota de robotaxis de la compañía cuando no lo estén usando.

La idea permitiría que un propietario pueda generar ingresos con su Tesla mientras duerme o durante las horas en las que el vehículo permanece estacionado. Musk comparó el modelo con el funcionamiento de Airbnb, donde una persona puede ofrecer su propiedad cuando no la utiliza.

Así será el alquiler de Tesla mientras dormís

Musk explicó que Tesla trabaja con un modelo que combinaría características de servicios como Uber y Airbnb. Según su propuesta, los propietarios de un Cybercab podrían decidir cuándo incorporar su vehículo a la flota y cuándo retirarlo. De esta manera, el auto podría utilizarse para transportar pasajeros durante las horas en las que su dueño no necesita utilizarlo.

El sistema estaría pensado especialmente para los vehículos autónomos, ya que no sería necesario que el propietario condujera durante los viajes. La posibilidad de sumar o retirar el auto de la flota permitiría convertir un vehículo particular en una potencial fuente adicional de ingresos.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante las primeras pruebas fue el precio de los viajes. Según los datos difundidos, un recorrido de aproximadamente 15 minutos en Austin tuvo un costo cercano a US$ 9 en robotaxi, mientras que un viaje comparable en Uber podía alcanzar los US$ 21, incluida la propina. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) inició una revisión relacionada con la certificación del modelo y sus características particulares.

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