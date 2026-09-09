9 de septiembre de 2026 Inicio
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Donald Trump afirmó que la guerra con Irán "terminará después de las elecciones legislativas"

El presidente de Estados aseguró que el conflicto finalizará luego de los comicios de medio término en su país y acusó a Teherán de buscar "influir" en la votación.

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Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán "terminará inmediatamente después de las elecciones" de medio término previstas para el 3 de noviembre, mientras ambos países cruzan bombardeos y realizan operaciones militares.

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Según consignó la cadena CBS News, Trump aseguró que espera que el conflicto bélico finalice después de los próximos comicios legislativos y se refirió a la postura de Teherán: "Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque no pueden resistir más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear".

En tal sentido, remarcó que las autoridades iraníes pretenden sumar un dispositivo nuclear a sus recursos militares. "Lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero estaría en serios problemas", expresó.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

En tanto, reconoció que no tiene intenciones de negociar para el fin de la guerra: "Para ser honesto, no lo estamos buscando. Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando".

Los dichos de Trump ocurrieron después de que Irán afirmara que sus fuerzas atacaron una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar en una zona considerada protegida del estrecho de Ormuz. La denuncia fue realizada por los Guardianes de la Revolución y todavía no fue confirmada por Washington.

La disputa por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos justificó los ataques al señalar que los barcos formaban parte de una estructura clandestina que, según sus autoridades, destinaba miles de millones de dólares al financiamiento de los Guardianes de la Revolución.

Los tres petroleros se encontraban en distintos puntos estratégicos de la región. Uno estaba frente a la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el Golfo. Otro se ubicaba en las proximidades del estrecho de Ormuz y el tercero estaba en el golfo de Omán.

Por su parte, la fuerza iraní calificó los ataques como una muestra de "desesperación ante el cierre" del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

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