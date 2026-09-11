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Histórico homenaje a Dolly Parton: el aeropuerto de Nashville llevará su nombre

La Junta de Comisionados aprobó por unanimidad eximir una norma interna y avanzar con el cambio de nombre de la terminal aérea tras un pedido popular que reunió más de 170.000 firmas.

Dolly Parton posa en la ceremonia de la Medalla Carnegie de Filantropía en Nueva York

Dolly Parton posa en la ceremonia de la Medalla Carnegie de Filantropía en Nueva York, el 13 de octubre de 2022. 

Andres Kudacki / AP

A casi tres semanas del fallecimiento de la reina del country Dolly Parton a sus 80 años, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville votó a favor de iniciar formalmente el proceso para rebautizar la terminal aérea en su honor. Para avanzar con este procedimiento, la Junta de Comisionados debió dejar sin efecto una normativa interna que impedía asignar el nombre de una persona fallecida a una instalación hasta cumplirse dos años de su muerte.

Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.
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La iniciativa de renombrar el aeropuerto surgió en 2025 y cobró una fuerza contundente tras la muerte de la artista el 25 de agosto de 2026, impulsada por una petición en internet que superó las 170.000 firmas de fanáticos. Como parte de la campaña de apoyo, un avión sobrevoló la ciudad de Nashville desplegando un cartel que invitaba a la comunidad a firmar la propuesta. En vida, la propia cantante había reaccionado con humor ante esta posibilidad, comentando que le resultaba divertido imaginar que los vuelos salieran del "D. Parton".

El proyecto cuenta con un firme respaldo político en el estado de Tennessee, encabezado por el gobernador Bill Lee y el alcalde de Nashville, Freddie O'Connell. Lee remarcó que "resulta apropiado recibir a los viajeros con el legado perdurable de música, generosidad, fe y bondad de la hija predilecta del Estado". A este homenaje se suman otras iniciativas locales, como la propuesta legislativa para declarar el 25 de septiembre como el Día de "9 a 5", en homenaje a uno de sus temas más emblemáticos.

A pesar del apoyo unánime, las autoridades aclararon que la votación representa únicamente el primer paso de un proceso multifacético y complejo. La modificación requiere pasos administrativos, evaluación formal de costos y autorizaciones adicionales, entre las que destaca la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Aunque "Aeropuerto Internacional Dolly Parton" se perfila como la opción principal, el organismo aún no ha confirmado la denominación oficial definitiva ni qué sucederá con el histórico código aeroportuario BNA.

Se proyecta que la actualización integral de la infraestructura, que contempla el cambio de cartelería, los sistemas de boletaje y el procesamiento de equipaje, implique un presupuesto de entre 8 y 10 millones de dólares. La mayor parte de estos fondos provendrá de los recursos de la propia Autoridad Aeroportuaria mediante tarifas de aterrizaje, estacionamiento y concesiones.

Un avión sobrevoló Nashville con un cartel que invitaba a firmar una petición para renombrar el aeropuerto.

Un avión sobrevoló Nashville con un cartel que invitaba a firmar una petición para renombrar el aeropuerto.

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