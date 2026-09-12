Mintieron: una pareja famosa de conductores había anunciado su separación, pero seguirían juntos en secreto

En medio de los rumores que indican que esta pareja regresó, el periodista Guido Záffora aseguró que en realidad nunca se separaron. Se trata de Diego Leuco y Sofi Martínez, quienes volvieron a encontrarse en televisión en la previa de La Peña De Morfi, programa que conducirán juntos.
En el programa de Calabró en El Observador, el periodista contó: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”.
“Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”, agregó.
Si bien, no es nada oficial, nunca habrían dejado de verse según el panelista. “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por , en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”, concluyó.
Baja inesperada en un exitoso programa de Telefe: una figura pegó el portazo y hay confusión
La pantalla de Telefe se vio sacudida en las últimas horas tras confirmarse una ausencia de último momento en uno de sus programas más vistos. La conductora Carina Zampini no estará al frente de la emisión habitual de La Peña de Morfi, lo que generó sorpresa inmediata entre la audiencia.
La noticia se conoció rápidamente en los medios de espectáculos y desató una ola de comentarios en las redes sociales. Aunque muchos televidentes temieron un portazo definitivo, la decisión responde a una pausa breve en la apretada agenda laboral que la figura viene manteniendo.
El público se volcó a indagar sobre las razones detrás de este faltazo repentino en un envío semanal consolidado. La producción del canal debió reorganizar de urgencia la grilla de la jornada para mantener la dinámica habitual sin alterar la estructura general.