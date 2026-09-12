IR A
IR A

Mintieron: una pareja famosa de conductores había anunciado su separación, pero seguirían juntos en secreto

El periodista Guido Záffora reveló en su programa que el vínculo amoroso de los mediáticos nunca terminó en realidad, pero que fingieron ante las cámaras: "Nunca cortaron".

Sofi Martínez y Leuco

Sofi Martínez y Leuco, ¿juntos?

Magnific

En medio de los rumores que indican que esta pareja regresó, el periodista Guido Záffora aseguró que en realidad nunca se separaron. Se trata de Diego Leuco y Sofi Martínez, quienes volvieron a encontrarse en televisión en la previa de La Peña De Morfi, programa que conducirán juntos.

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

En el programa de Calabró en El Observador, el periodista contó: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”.

Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”, agregó.

Si bien, no es nada oficial, nunca habrían dejado de verse según el panelista. “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por , en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”, concluyó.

Baja inesperada en un exitoso programa de Telefe: una figura pegó el portazo y hay confusión

La pantalla de Telefe se vio sacudida en las últimas horas tras confirmarse una ausencia de último momento en uno de sus programas más vistos. La conductora Carina Zampini no estará al frente de la emisión habitual de La Peña de Morfi, lo que generó sorpresa inmediata entre la audiencia.

La noticia se conoció rápidamente en los medios de espectáculos y desató una ola de comentarios en las redes sociales. Aunque muchos televidentes temieron un portazo definitivo, la decisión responde a una pausa breve en la apretada agenda laboral que la figura viene manteniendo.

El público se volcó a indagar sobre las razones detrás de este faltazo repentino en un envío semanal consolidado. La producción del canal debió reorganizar de urgencia la grilla de la jornada para mantener la dinámica habitual sin alterar la estructura general.

Noticias relacionadas

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

últimas noticias

Sofi Martínez y Gastón Edul fueron vistos juntos y la imagen despertó rumores de romance.

Estos dos periodistas deportivos cenaron juntos y en las redes se ilusionan con la pareja: quiénes son

Hace 6 minutos
Murió un reconocido cantante en pleno concierto. 

Conmoción en la música: murió Joaquín Ledesma Marquino tras descompensarse en pleno concierto

Hace 34 minutos
Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Hace 45 minutos
¿Se terminó la relación?

Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura"

Hace 1 hora
Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia. 

Tras cancelar su visita a Reino Unido, Milei viajará a EEUU para cerrar un foro de seguridad

Hace 1 hora