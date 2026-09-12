Mintieron: una pareja famosa de conductores había anunciado su separación, pero seguirían juntos en secreto El periodista Guido Záffora reveló en su programa que el vínculo amoroso de los mediáticos nunca terminó en realidad, pero que fingieron ante las cámaras: "Nunca cortaron". Agregar C5N en









Sofi Martínez y Leuco, ¿juntos? Magnific

En medio de los rumores que indican que esta pareja regresó, el periodista Guido Záffora aseguró que en realidad nunca se separaron. Se trata de Diego Leuco y Sofi Martínez, quienes volvieron a encontrarse en televisión en la previa de La Peña De Morfi, programa que conducirán juntos.

En el programa de Calabró en El Observador, el periodista contó: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”.

¿DIEGO LEUCO Y SOFI MARTÍNEZ PERNOCTARON JUNTOS?

Marina Calabró y Guido Záffora hablaron de los rumores de reconciliación entre Sofia Martinez y Diego Leuco: “Nada menos erótico que un ex”.



#Calabro1079 con Marina Calabró, @GZaffora, @jeanlibares1 y @lupeugaldeok

… https://t.co/tmFbWVNyoJ pic.twitter.com/rInKNxf2VR — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 11, 2026 “Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”, agregó.

Si bien, no es nada oficial, nunca habrían dejado de verse según el panelista. “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por , en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”, concluyó.

Baja inesperada en un exitoso programa de Telefe: una figura pegó el portazo y hay confusión La pantalla de Telefe se vio sacudida en las últimas horas tras confirmarse una ausencia de último momento en uno de sus programas más vistos. La conductora Carina Zampini no estará al frente de la emisión habitual de La Peña de Morfi, lo que generó sorpresa inmediata entre la audiencia.