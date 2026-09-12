12 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Atlético Tucumán vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo

El Millonario viene de dos victorias seguidas con Leonardo Ponzio, mientras que el Decano no pierde desde hace cinco partidos. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano.

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River visita a Atlético Tucumán a las 17.30.

River visita a Atlético Tucumán a las 17.30.

X (@RiverPlate)

Por la fecha Nº9 del torneo Clausura, Atlético Tucumán recibe a River en el estadio Monumental José Fierro. El encuentro marca las dos realidades: un equipo local que viene de racha, sin perder desde hace cinco partidos, y del otro lado, está el visitante en plena remontada con un DT interino: Leonardo Ponzio.

El uruguayo de 28 años nunca logró adaptarse al fútbol de River.
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El Decano atraviesa un buen momento en el torneo y viene de vencer a River por 2 a 1 en Avellaneda. A pesar de que no pierde desde hace cinco fechas, no puede lograr el triunfo de local desde el 20 de marzo ante Gimnasia. Por eso buscará su primera victoria en seis meses.

Mientras que, el Millonario está en remontada desde la salida de Eduardo Coudet. Ponzio se puso al frente del equipo y consiguió dos victorias. En caso de ganar hoy, se meterán en puestos de clasificación a octavos por primera vez en el torneo.

Ponzio iría pr los mismos once por tercer partido consecutivo. Tiene a Santiago Beltrán en el arco y la defensa cargada de experiencia con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Adelante estarán Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La última vez que se enfrentaron fue en mayo del 2026 en la fecha postergada del torneo Apertura. En ese momento, el Decano se llevó la victoria en el Monumental por 1 a 0.

Horario y dónde ver Atlético Tucumán vs. River, por el torneo Clausura

  • Hora: 17.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Silvio Trucco
  • Estadio: Monumental José Fierro

Atlético Tucumán vs. River: formaciones

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

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