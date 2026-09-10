A dos meses de las elecciones, la inflación mayorista se disparó en EEUU por el aumento de la energía El Índice de Precios al Productor subió 0,4% mensual, la variación más alta desde mayo, y 5,4% interanual. La Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés a raíz de este dato. Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos. Redes sociales

A la par que el presidente Donald Trump anunciaba un "Plan Platita", la inflación mayorista registró su mayor aumento desde mayo y escaló 0,4% mensual y 5,4% interanual en agosto, según publicó la Oficina de Estadísticas Laborales este jueves. Este dato podría implicar que la Reserva Federal (Fed) incremente las tasas de interés la próxima semana.

Si se excluyen las variaciones en alimentos y energía, el indicador subió un 0,2% el mes pasado y un 4,6% respecto al año anterior. La aceleración de la inflación se da a casi dos meses de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre para definir quiénes ocuparán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó en un discurso en julio que el banco central de Estados Unidos tiene "trabajo por hacer" si los responsables de los miembros de la autoridad monetaria no pueden estar seguros de que la tendencia subyacente de la inflación está mejorando de manera significativa. Además, el indicador de inflación preferido por la Fed se publicará el 30 de septiembre.

Un nuevo aumento en los precios del petróleo en medio de las continuas hostilidades entre el país liderado por Trump e Irán podría complicar aún más el panorama. En ese sentido, el empresario republicano afirmó que la guerra con Irán "terminará después de las elecciones legislativas".

El impacto del aumento del combustible en los productos estadounidenses El aumento de los precios en las gasolineras presiona a los hogares y las empresas estadounidenses desde que los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero llevaron a Teherán a estrangular el estrecho de Ormuz en represalia.