10 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

A dos meses de las elecciones, la inflación mayorista se disparó en EEUU por el aumento de la energía

El Índice de Precios al Productor subió 0,4% mensual, la variación más alta desde mayo, y 5,4% interanual. La Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés a raíz de este dato.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Redes sociales

A la par que el presidente Donald Trump anunciaba un "Plan Platita", la inflación mayorista registró su mayor aumento desde mayo y escaló 0,4% mensual y 5,4% interanual en agosto, según publicó la Oficina de Estadísticas Laborales este jueves. Este dato podría implicar que la Reserva Federal (Fed) incremente las tasas de interés la próxima semana.

Optimus Prime, líder de los Autobots en la saga Transformers.
Te puede interesar:

Una reconocida marca de juguetes cruzó al gobierno de Trump por usarla en una campaña antiinmigrantes

Si se excluyen las variaciones en alimentos y energía, el indicador subió un 0,2% el mes pasado y un 4,6% respecto al año anterior. La aceleración de la inflación se da a casi dos meses de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre para definir quiénes ocuparán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó en un discurso en julio que el banco central de Estados Unidos tiene "trabajo por hacer" si los responsables de los miembros de la autoridad monetaria no pueden estar seguros de que la tendencia subyacente de la inflación está mejorando de manera significativa. Además, el indicador de inflación preferido por la Fed se publicará el 30 de septiembre.

El impacto del aumento del combustible en los productos estadounidenses

El aumento de los precios en las gasolineras presiona a los hogares y las empresas estadounidenses desde que los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero llevaron a Teherán a estrangular el estrecho de Ormuz en represalia.

Este paso marítimo es una ruta crucial para el tránsito energético mundial, lo que ha encarecido los costos. El precio del diésel, combustible muy utilizado para el transporte por carretera y la agricultura, se ha disparado hasta un nuevo récord en Estados Unidos esta semana.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

Actualmente se sitúa en una media nacional de u$s5,98 por galón (3,7 litros), muy por encima del promedio de u$s3,71 por galón de hace un año, según la asociación automovilística AAA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La polémica promesa

¿Plan platita? Trump prometió pagarle u$s5.000 a cada ciudadano si gana las elecciones

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump afirmó que la guerra con Irán "terminará después de las elecciones legislativas"

La pelea Trump–De Niro sumó un nuevo capítulo con montaje de IA. 

Trump volvió a la carga contra Robert de Niro: "¡Este imbécil empieza a entenderlo!"

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump publicó un mapa donde la bandera de EEUU cubre a México, el Caribe y Canadá

Javier Milei junto a Donald Trump. 

Geopolítica trumpista y especulación comunicacional: Milei prepara el último tramo de su mandato

Putin confirmó que las fuerzas rusas suspendieron sus incursiones contra Kiev tras recibir una propuesta formal de la parte ucraniana.

Putin recibió a los emisarios de Trump para intentar destrabar el proceso de paz en Ucrania

Rating Cero

Chiche Gelblung tenía 82 años.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

El certamen de talentos argentino volverá el año que viene.

Vuelve Got Talent Argentina: se filtró quién será el conductor del reality

El equipo médico analiza las condiciones para que Legrand concrete su regreso al hogar.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y se supo cuándo le darían el alta

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.

Profundo dolor por la muerte de un famoso actor: luchaba contra una grave enfermedad

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

últimas noticias

Optimus Prime, líder de los Autobots en la saga Transformers.

Una reconocida marca de juguetes cruzó al gobierno de Trump por usarla en una campaña antiinmigrantes

Hace 7 minutos
Estuvieron juntos mucho tiempo y ahora se vuelven a reunir en la pantalla chica.

Son figuras de la TV argentina, hace tiempo que están separados y se supo que pronto tendrán un encuentro especial

Hace 10 minutos
El INDEC publicó la Canasta Básica.

Canasta básica: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

Hace 17 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo celebró la caída de inflación en agosto: "La más baja en 14 meses"

Hace 23 minutos
Alquiler, tarifas, combustibles y educación empujaron la inflación de agosto. 

Inflación: en agosto, vivienda, servicios básicos, otros combustibles y educación lideraron las subas

Hace 28 minutos