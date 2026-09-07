8 de septiembre de 2026 Inicio
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Donald Trump volvió a la carga contra Robert de Niro: "¡Este imbécil empieza a entenderlo!"

El presidente estadounidense difundió en su red social una imagen generada con inteligencia artificial donde el actor aparece sosteniendo una remera con la frase “Donald Trump es mi presidente”. El montaje volvió a poner en foco la enemistad pública que lleva casi diez años, marcada por insultos y descalificaciones cruzadas.

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La pelea Trump–De Niro sumó un nuevo capítulo con montaje de IA. 

La pelea Trump–De Niro sumó un nuevo capítulo con montaje de IA. 

Donald Trump volvió a cargar contra Robert De Niro al difundir en su red social Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que el actor aparece sosteniendo una remera con la frase “Donald Trump es mi presidente”. El montaje, acompañado por un comentario despectivo del mandatario, reaviva una enemistad pública que lleva casi una década marcada por insultos y descalificaciones cruzadas.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
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Un nuevo round se desató entre un presidente contra un hombre común. Esta vez Donald Trump, atacó a Robert De Niro, convertido en blanco habitual de las burlas del mandatario, pero con una imagen falsa. Se trató de un montaje generado por inteligencia artificial difundido en su red social Truth Social. En la imagen, el actor aparece sosteniendo una remera con la frase “Donald Trump es mi presidente”, acompañada por un comentario despectivo del mandatario.

El episodio se suma a una larga disputa pública que lleva casi diez años, marcada por insultos y descalificaciones cruzadas entre ambos. Además, no es la primera vez que el presidente recurre a la inteligencia artificial para ridiculizar a sus críticos. El pasado 2 de julio publicó un video en el que aparecía caracterizado como médico en un consultorio ficticio dedicado a tratar el “Trump Derangement Syndrome”. Allí desfilaban figuras de Hollywood como Whoopi Goldberg, Julia Roberts, Rosie O’Donnell y el propio De Niro, representado en una versión artificial que relataba los supuestos efectos negativos de la victoria del republicano en su vida.

Trump vs. De Niro: un enfrentamiento que tiene 10 años

El presidente y el actor vienen jugando un clásico que no se enfría nunca. Este nueve cruce sumó otro capítulo a una rivalidad que ya lleva casi diez años de insultos y chicanas públicas.

El actor, por su parte, no se queda callado ante los agravios del Jefe de Estado y cada vez que puede le devuelve el revés. En febrero, en un pódcast, lo trató de “enemigo del país” y dijo que estaba “destruyendo Estados Unidos”. Trump contestó rápido desde su red social, acusándolo de “mentalmente inestable”.

La escalada siguió con más posteos del mandatario, que lo llamó “estúpido” y con “coeficiente intelectual bajo”. Mientras que De Niro, fiel a su estilo, redobló la apuesta en actos y entrevistas, desde el famoso “Que le jodan” en los Tony hasta su aparición en tribunales en Nueva York. Hoy, con la IA como nueva herramienta, Trump encontró otra forma de seguir jugando este partido que parece no tener final.

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