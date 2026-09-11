Una famosa argentina y su bebé se salvaron de milagro tras escapar de un incendio: "Logramos salir a tiempo" Una reconocida actriz relató el tenso momento que vivió junto a su hijo tras desatarse un incendio en el edificio donde se encontraba. Agregar C5N en









Juana Repetto y un tenso momento junto a su bebé Timoteo.

Juana Repetto atravesó una desesperante situación luego de que un incendio desatara el pánico en el edificio donde se encontraba junto a su bebé de pocos meses, Timoteo. La influencer había llegado al lugar para realizar una producción de fotos cuando el fuego obligó a evacuar el edificio y generó momentos de extrema tensión.

Acostumbrada a compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana o los productos que recibe de diferentes marcas, esta vez encendió las alarmas entre sus seguidores. Repetto publicó una serie de historias en su Instagram en las que se la vio visiblemente afectada y temblando, junto a otras mujeres que también lograron salir a tiempo y se refugiaron en una cafetería cercana.

De acuerdo con las palabras de la hija de Reina Reech, el incendio se desató mientras Repetto estaba con su hijo en plena preproducción y, de repente, la alarma comenzó a sonar con fuerza: "Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo".

El tenso momento de Juana Repetto y un mensaje de calma a sus seguidores Alarmada por lo ocurrido, Repetto describió el ambiente de tensión que se vivió durante el momento de la salida: "Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas". Luego, llevó tranquilidad a su comunidad. "Estamos bien", expresó.

Captura: redes sociales Pocas horas después, la actriz reapareció en las historias desde el interior de su auto y aprovechó unos minutos para develar detalles sobre el episodio ocurrido durante la sesión de fotos. "Ahora estamos en fútbol porque de la producción fui directamente a buscar a los chicos, tomamos el té y ahora estamos acá", expresó.

En esta misma línea, Juana reveló que el incendio tuvo lugar en el piso 13, mientras que ella se encontraba en el quinto, y también se refirió a la calma que sintió con el paso de las horas tras el susto: "Ahora que estoy con el diario del lunes, bueno. Pero en ese momento yo tenía la mitad de la cabeza con rulos y ganchos, y la mitad de la cara con maquillaje, y empezó a sonar una alarma muy fuerte", concluyó.