Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de septiembre El oficial minorista mantiene lo valores de cierre del viernes: $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación. Los financieros también se comercializan en torno a los $1.500, al igual que el blue. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Durante la semana la divisa estadounidense se había mantenido estable el jueves, mientras que el miércoles tuvo una leve suba, lo que significó el primer movimiento tras varios dias con estabilidad cambiaria.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de agosto (1,7%), un nueva baja tras el alza del mes previo, aunque muy lejos de las promesas del presidente Javier Milei, quien había manifestado que para esta altura del año el índice ib a empezar con un cero adelante.

De manera paralela, distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, que bajaron casi 2%, el jefe de Estado siguió defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

El dólar cerró la semana a la baja. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.