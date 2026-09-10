10 de septiembre de 2026 Inicio
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Una reconocida saga de juguetes cruzó al gobierno de Donald Trump por usarla en una campaña antiinmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional usaron personajes de Transformers para su última campaña digital contra inmigrantes irregulares y Hasbro aclaró que los posteos oficiales no reflejan los valores de los personajes ni de la empresa.

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Optimus Prime

Optimus Prime, líder de los Autobots en la saga Transformers.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos usó la imagen de Optimus Prime y otros personajes de la saga Transformers en su última campaña digital contra los inmigrantes irregulares que obtienen licencias de conducir profesionales pese a no contar con una residencia permanente. Hasbro se despegó y repudió esta decisión.

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"DHS está sacando a los peores de entre los peores de las rutas de Estados Unidos", celebró el área en una publicación compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Casa Blanca. En la imagen editada aparece Optimus Prime, el líder de los Autobots que enfrentan a los Decepticons, con el logo de ICE.

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"Demasiadas vidas estadounidenses han sido perdidas o cambiadas permanentemente porque inmigrantes ilegales que no tienen ningún derecho a estar en nuestras rutas han recibido licencias de conducir comerciales", apuntó DHS en la publicación que enumera casos que respaldan esta afirmación.

Por su parte, Hasbro afirmó estar al tanto de este uso de Optimus Prime y sentenció: "Estas publicaciones se hicieron sin permiso y no representan ni la marca Transformers ni a Hasbro". Además, la empresa recordó que el líder de los Autobots "es un personaje querido que representa humildad, liderazgo, compasión y justicia".

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Sin embargo, no aclararon si iniciarán acciones legales por este uso no autorizado, como sí amenazó Tetris tras la implementación de su estética y dinámicas de juego en la página web de la Casa Blanca. "Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor", advirtió la marca del clásico videojuego.

La amenaza de Tetris y la demanda de Nintendo of America

La Casa Blanca tenía en su página web una sección de juegos clásicos adaptados al modelo de país construido y pretendido por la gestión de Trump. Entre ellos, había un juego de estilo arcade titulado “Build the Wall” (“Construye el muro”), cuyo diseño se asemejaba mucho al de Tetris.

Juego

Juego "Construye el muro" en la página web de la Casa Blanca.

Se pedía a los usuarios que apilaran ladrillos y “mantuvieran la línea” frente a un “asedio zombi en la frontera”, en línea con la deshumanización de inmigrantes. Poco después del lanzamiento, Tetris publicó en sus redes sociales que no había participado en la creación del juego y deslizó: “Nos tomamos muy en serio las infracciones de derechos de autor”.

"Creemos en el poder de la conexión y la unión de las personas por sobre la división", remarcó la empresa en el comunicado. Al poco tiempo, el juego fue retirado de la página web del gobierno estadounidense.

Otro conflicto legal que tuvo la administración de Trump con empresas de entretenimiento fue con Nintendo cuando la filial estadounidense presentó en marzo una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos contra el Tesoro para pedir la devolución de aranceles pagados en virtud de la política de aranceles recíprocos del gobierno estadounidense, que fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La demanda está pendiente de resolución.

Sede estadounidense de Nintendo.

Sede estadounidense de Nintendo.

La acción legal surge a raíz de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de febrero de 2026 que establece que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza la imposición de tales aranceles.

Nintendo afirmó que fue "perjudicada sustancialmente" por los aranceles, que impactaron su negocio al retrasar los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 y aumentar los precios de su hardware y accesorios.

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