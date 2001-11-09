"Vas a tener que ser fuerte": qué fue de Carolina, la joven que salió de Gran Hermano tras el atentado

Soledad Silveyra fue quien la recibió al salir de la casa y le comunicó lo ocurrido en Nueva York con una frase que quedó grabada en la televisión argentina. 25 años después, Carolina está ligada a la aviación y los aeropuertos, lejos de las cámaras.

Carolina Chiappetta acababa de salir expulsada de Gran Hermano después de 43 días de aislamiento cuando Soledad Silveyra la recibió en el estudio y le comunicó que dos aviones habían impactado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 . "Vas a tener que ser fuerte" , le advirtió la conductora antes de que la joven pudiera comprender la magnitud de lo ocurrido. 25 años después, la mujer se mantiene alejada de la televisión, aunque conserva un vínculo inesperado con el atentado que conmocionó al mundo.

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La noticia llegó de golpe después de semanas sin contacto con el exterior y en medio de un reencuentro cargado de emociones. Carolina contó años después que su cabeza no estaba preparada para procesar tanta información y que, por un momento, creyó que el país podía encontrarse en guerra.

Además, la joven pensó que su expareja podía estar entre las personas que habían muerto en los ataques de Nueva York. "Mi cabeza no estaba con todas las luces, era demasiado", recordó al explicar la confusión que atravesó durante aquellos primeros minutos, mientras intentaba reconstruir qué había sucedido durante su permanencia dentro de la casa.

El encuentro entre la conductora y la participante quedó registrado y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los fragmentos más recordados de la televisión argentina. Para Carolina, sin embargo, aquella escena tuvo otra dimensión: había pasado de un encierro total a recibir una noticia internacional que no podía dimensionar en ese instante.

Dos décadas después, la protagonista recuperó aquella escena en sus historias de Instagram y diferenció lo ocurrido frente a las cámaras de la forma en que hoy recuerda aquel episodio. "Lo recuerdo 20 años después como algo anecdótico, como un suceso", expresó al hablar de una fecha que también la atraviesa por su vínculo con la aviación.

En ese repaso, también explicó que la salida fue demasiado brusca después de permanecer aislada durante semanas. "Yo salí de la casa: pasarela Peluffo, gente", escribió al reconstruir la secuencia previa al encuentro con Silveyra, mientras recordó el hambre, el cansancio y la necesidad de asimilar demasiada información en muy poco tiempo.

Carolina Chiappetta a sus 22 años, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. Instagram: /carochiappetta

La mujer contó además que pidió permanecer acompañada por un psicólogo después de recibir los datos sobre el ataque y que durante esos días no vio imágenes de lo sucedido. Más tarde, cuando volvió a enfrentarse con las escenas del desastre, comprendió con mayor claridad aquello que había ocurrido mientras permanecía dentro del programa.

Qué hizo Carolina después de Gran Hermano

Después de aquella participación televisiva, Chiappetta tuvo apariciones en otros ciclos de la pantalla argentina, entre ellos Sentí el verano y Videomatch, aunque decidió no convertir aquella exposición en una carrera permanente. Con el paso del tiempo, eligió recuperar un perfil reservado y retomó su vínculo laboral con el ámbito aeronáutico.

Carolina Chiappetta, tras su paso por Gran Hermano, siguió vinculada al mundo de la aviación y los aeropuertos. Instagram: /carochiappetta

En las historias que publicó al cumplirse dos décadas del atentado, también recordó que años después visitó el lugar donde habían estado las Torres Gemelas y que la experiencia la movilizó profundamente. Su relato mostró otra perspectiva sobre una escena convertida durante años en meme, que para ella quedó asociada a una situación que combinó desconcierto y sorpresa.