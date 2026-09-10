10 de septiembre de 2026 Inicio
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¿Plan platita? Donald Trump prometió pagarle u$s5.000 a cada ciudadano en caso de ganar las elecciones de EEUU

Los comicios legislativos se desarrollarán el 3 de noviembre y la administración pone en juego el control del Congreso. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros", comentó, aunque no detalló cómo sería el plan para entregar el dinero. ¿Qué dirá Javier Milei?

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La polémica promesa

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Donald Trump prometió este miércoles que el Gobierno entregará un "dividendo" de u$s5.000 a cada estadounidense en caso de que el Partido Republicano conserve el control del Congreso en las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre.

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"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener 5.000 dólares", afirmó en su discurso. Trump sostuvo que Estados Unidos está "haciendo una fortuna" mediante la recaudación de aranceles comerciales, aunque evitó precisar los mecanismos legales o financieros con los que se implementarían las transferencias.

El anuncio se produce en un escenario adverso para el oficialismo. Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, las proyecciones anticipan una victoria demócrata en la Cámara de Representantes y una disputa pareja, con probabilidades divididas en un 50/50, por la mayoría del Senado.

La cita partidaria en Texas, la cual fue convocada a pedido del propio Trump, rompe con el formato habitual de estas convenciones, que se celebran casi en exclusiva durante los años de elección presidencial. En el encuentro de dos días, altos cargos del gabinete, legisladores y figuras conservadoras elogiaron la gestión de la Casa Blanca en materias como economía y control migratorio.

Pese al impacto de la promesa, no la primera vez que la administración recurre al ofrecimiento de desembolsos directos a la población: durante los inicios de gestión, el disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), promovido por Elon Musk, anunció un dividendo destinado a más de 79 millones de hogares que nunca llegó a concretarse.

En el punto más álgido de la disputa comercial a principios de año, Trump propuso la entrega de cheques de u$s2.000 para la clase media y baja, propuesta que tampoco prosperó.

En los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre se renovarán la totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Noticia en desarrollo.-

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