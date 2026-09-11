Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: qué dice su último parte médico La conductora de 99 años permanece internada desde el lunes pasado, por un cuadro respiratorio bronquial, en el Sanatorio Mater Dei. En las últimas horas se conocieron detalles sobre su evolución y cuándo será dada de alta. Agregar C5N en









Mirtha Legrand permanece internada en le Sanatorio Mater Dei desde el lunes pasado por una bronquitis. A raíz de esta complicación de salud no pudo conducir su programa y fue reemplazada por su nieta Juanita Viale. En las últimas horas se conoció una nueva actualización favorable para la conductora.

El último parte médico compartido por el sanatorio informó que "la Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia. Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten. De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

MIRTHA LEGRAND SEGUIRÁ INTERNADA @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/N69HwCglac — América TV (@AmericaTV) September 11, 2026 Sin embargo, desde el programa Desayuno Americano aclararon que "amaneció de buen ánimo" pero no tendrá el alta médica en las próximas horas. "Está recuperándose, pero los médicos están esperando que termine los antibióticos para volver a su casa con tranquilidad", sentenciaron.

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand Marcela Tinayre rompió el silencio y se refirió a la salud de la diva de los almuerzos que permanece internada en el sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control por una bronquitis. La conductora llevó tranquilidad al asegurar que Mirtha Legrand "está re bien” y que el cuadro el cuadro que atraviesa no reviste gravedad.

El parte médico oficial respalda esa versión y Tinayre que, con humor, atribuyó el malestar al frío nocturno y al espíritu activo de su madre. "Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches", reveló.