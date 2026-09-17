Fuerte crítica de Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad: "Soy jefa de la bancada y no me enteré" La legisladora oficialista llamó la atención por las modificaciones incluidas en el proyecto del Presupuesto 2027. "Me sorprendió, porque, estando en la mesa política del Gobierno, el tema no salió a la luz", señaló, para luego advertir que "esto resiente un poco las relaciones". Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich volvió a diferenciarse. IG: patobullrich

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, cuestionó este jueves los cambios en Discapacidad introducidos por el Gobierno en el Presupuesto 2027. "Soy jefa de la bancada y no me enteré", explicó la legisladora, quien se mostró sorprendida porque "estando en la mesa política, el tema no salió a la luz". En este sentido, advirtió: "Esto resiente un poco las relaciones".

Entre las modificaciones introducidas por el oficialismo, se encuentran: la eliminación del artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y una modificación en el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.

Bullrich lanzó fuertes críticas al Gobierno. Redes sociales "Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo el tema, en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo", cuestionó Bullrich en una entrevista por Radio Rivadavia.

Para luego agregar: "Hoy en día (el proyecto) está en Diputados, veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión".