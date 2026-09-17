17 de septiembre de 2026 Inicio
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Fuerte crítica de Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad: "Soy jefa de la bancada y no me enteré"

La legisladora oficialista llamó la atención por las modificaciones incluidas en el proyecto del Presupuesto 2027. "Me sorprendió, porque, estando en la mesa política del Gobierno, el tema no salió a la luz", señaló, para luego advertir que "esto resiente un poco las relaciones".

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Patricia Bullrich volvió a diferenciarse.

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse.

IG: patobullrich

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, cuestionó este jueves los cambios en Discapacidad introducidos por el Gobierno en el Presupuesto 2027. "Soy jefa de la bancada y no me enteré", explicó la legisladora, quien se mostró sorprendida porque "estando en la mesa política, el tema no salió a la luz". En este sentido, advirtió: "Esto resiente un poco las relaciones".

Sesión caliente en la Cámara alta este jueves 17 de septiembre. 
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Entre las modificaciones introducidas por el oficialismo, se encuentran: la eliminación del artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y una modificación en el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.

Bullrich lanz&oacute; fuertes cr&iacute;ticas al Gobierno.&nbsp;

Bullrich lanzó fuertes críticas al Gobierno.

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo el tema, en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo", cuestionó Bullrich en una entrevista por Radio Rivadavia.

Para luego agregar: "Hoy en día (el proyecto) está en Diputados, veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión".

Sobre el final de la entrevista, la jefa de bloque de LLA en el Senado renovó sus críticas dentro del Gobierno: "No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas".

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