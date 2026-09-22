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Luana Fernández, tras salir de Gran Hermano: "Conseguí el trabajo de mis sueños"

La exparticipante del reality de Telefe se mostró ansiosa por empezar en este desafío profesional, y agradeció esta oportunidad de José María Muscari.

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano Luana Fernández contó a sus seguidores que se sumará al elenco de Sex, la obra de José María Muscari, y se mostró ilusionada por su presente profesional: "Voy a estar en Sex, estoy re feliz. Muscari, gracias".

 “Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita, revelo Neumann.
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Después de pasar por el reality, la modelo de alta costura agradeció al canal que le dio la posibilidad de hacerse conocida: "Gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”.

La joven de 28 años publicó en su Instagram junto a la cuenta del espectáculo, un adelanto de lo que será su participación en la reconocida obra: "La más de la casa más famosa, llega a SX. BIENVENIDA A LA TROUPE @luanafernandezok_ ".

Luana Fernández sobre Franco Colapinto: "Me invitó a..."

La ex Gran Hermano Luana Fernández hablo de sus relaciones amorosas con los famosos y sorprendió al contar la propuesta que recibió por parte del piloto Franco Colapinto: "Me hablaba con Colapinto. No sé si está de novio ahora. Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar". Agregó: “Un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”.

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