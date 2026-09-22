Luana Fernández, tras salir de Gran Hermano: "Conseguí el trabajo de mis sueños"

La exparticipante de Gran Hermano Luana Fernández contó a sus seguidores que se sumará al elenco de Sex, la obra de José María Muscari, y se mostró ilusionada por su presente profesional: "Voy a estar en Sex, estoy re feliz. Muscari, gracias".
La exparticipante del reality de Telefe se mostró ansiosa por empezar en este desafío profesional, y agradeció esta oportunidad de José María Muscari.
La exparticipante de Gran Hermano Luana Fernández contó a sus seguidores que se sumará al elenco de Sex, la obra de José María Muscari, y se mostró ilusionada por su presente profesional: "Voy a estar en Sex, estoy re feliz. Muscari, gracias".
Después de pasar por el reality, la modelo de alta costura agradeció al canal que le dio la posibilidad de hacerse conocida: "Gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”.
La joven de 28 años publicó en su Instagram junto a la cuenta del espectáculo, un adelanto de lo que será su participación en la reconocida obra: "La más de la casa más famosa, llega a SX. BIENVENIDA A LA TROUPE @luanafernandezok_ ".
Fernández sigue los pasos de sus colegas de la casa más famosa del país, Daniela Celis y Furia Scaglione, que fueron parte del exitoso espectáculo teatral, que invita a vivir la sexualidad sin prejuicios ni tabúes.
La ex Gran Hermano Luana Fernández hablo de sus relaciones amorosas con los famosos y sorprendió al contar la propuesta que recibió por parte del piloto Franco Colapinto: "Me hablaba con Colapinto. No sé si está de novio ahora. Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar". Agregó: “Un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”.