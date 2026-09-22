Luana Fernández, tras salir de Gran Hermano: "Conseguí el trabajo de mis sueños" La exparticipante del reality de Telefe se mostró ansiosa por empezar en este desafío profesional, y agradeció esta oportunidad de José María Muscari. Agregar C5N en









La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral. Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano Luana Fernández contó a sus seguidores que se sumará al elenco de Sex, la obra de José María Muscari, y se mostró ilusionada por su presente profesional: "Voy a estar en Sex, estoy re feliz. Muscari, gracias".

Después de pasar por el reality, la modelo de alta costura agradeció al canal que le dio la posibilidad de hacerse conocida: "Gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”.

La joven de 28 años publicó en su Instagram junto a la cuenta del espectáculo, un adelanto de lo que será su participación en la reconocida obra: "La más de la casa más famosa, llega a SX. BIENVENIDA A LA TROUPE @luanafernandezok_ ".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Viví tu experiencia (@infovivituexperienciaok) Fernández sigue los pasos de sus colegas de la casa más famosa del país, Daniela Celis y Furia Scaglione, que fueron parte del exitoso espectáculo teatral, que invita a vivir la sexualidad sin prejuicios ni tabúes.