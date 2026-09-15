Patricia Bullrich admitió que todavía no tienen los votos para eliminar las PASO

La senadora reconoció que el oficialismo aún no reúne los apoyos necesarios para suprimir las primarias, tras participar de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que volvió a pasar a cuarto intermedio.

El oficialismo todavía no reúne en el Senado los votos necesarios para eliminar o suspender las PASO, según reconoció este martes la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, después de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El encuentro, que retomó el análisis de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, terminó con un nuevo cuarto intermedio.

Con el Presupuesto 2027 y reforma electoral como eje, el Gobierno retoma las reuniones con gobernadores

"En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas", reconoció Bullrich ante los periodistas al salir del Senado, donde señaló que existen diferencias entre los distintos sectores sobre otros puntos incluidos en la iniciativa y sostuvo que las propuestas deberán ordenarse antes de avanzar con el tratamiento.

La titular del bloque oficialista explicó que algunos legisladores aliados acompañan determinados cambios, mientras que mantienen diferencias sobre otros aspectos de la iniciativa. "Algunos están de acuerdo con eliminar las PASO y otros no", señaló Bullrich, quien además indicó que el proyecto deberá construirse a partir de los consensos que permitan reunir las mayorías necesarias.

Entre los puntos que forman parte de la discusión aparecen modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia, además de la eliminación o suspensión de las primarias. En el Senado, distintos sectores aliados plantearon que Ficha Limpia sea analizada por separado de la reforma electoral.

La exministra de Seguridad también planteó la necesidad de avanzar con la reforma antes de diciembre, mientras que la Cámara Nacional Electoral reclamó que cualquier modificación al régimen electoral sea debatida con anticipación suficiente. El tribunal señaló que los cambios deberían realizarse entre seis y tres meses antes de una elección para facilitar la organización del proceso.

El debate sobre el endeudamiento avanzó en Diputados

En paralelo, este martes también concluyó una primera jornada de trabajo en Diputados en torno al sobreendeudamiento familiar y la morosidad. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia analizaron 76 proyectos y recibieron a especialistas y representantes de distintos sectores.

El oficialistmo no presentó ningún proyecto para revertir el endeudamiento de las familias argentinas. Imagen ilustrativa

Durante el encuentro se analizaron distintas alternativas para atender el crecimiento de las deudas con bancos, billeteras virtuales y otros sistemas de crédito. Entre las iniciativas aparecen propuestas para prevenir el endeudamiento, establecer mecanismos de protección para usuarios financieros y modificar las condiciones de determinadas obligaciones.

El cronograma de las comisiones establece que habrá nuevas reuniones el 22 y el 29 de septiembre, fecha prevista para cerrar el proceso con la emisión de un dictamen. El oficialismo todavía no presentó un proyecto propio y mantiene conversaciones con otros bloques para definir una posición sobre las iniciativas que ya fueron incorporadas al debate.