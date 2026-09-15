Al filo del plazo, el Gobierno envía el Presupuesto 2027 al Congreso

El Gobierno de Javier Milei presentará este martes el Presupuesto 2027 que fijará las principales pautas económicas para el último año de su mandato y llegará al Congreso en la antesala de las elecciones presidenciales.
El proyecto ingresará en la Cámara de Diputados y marcará las prioridades del Gobierno para el último año del mandato. La inflación, el gasto, las obras públicas y los fondos para las provincias serán algunos de los puntos centrales.
El Gobierno de Javier Milei presentará este martes el Presupuesto 2027 que fijará las principales pautas económicas para el último año de su mandato y llegará al Congreso en la antesala de las elecciones presidenciales.
Uno de los principales interrogantes estará puesto en la estimación de inflación que incluirá el proyecto. El Gobierno sostiene que la reducción de la inflación es uno de los objetivos centrales de su gestión y la proyección oficial para 2027 será una de las variables que observarán con mayor atención los mercados y la oposición.
El texto también permitirá conocer cómo piensa administrar Milei los recursos durante su último año de gobierno. En particular, habrá atención sobre las partidas destinadas a áreas consideradas prioritarias por el Ejecutivo y sobre los sectores que podrían afrontar nuevas reducciones, en línea con la continuidad del ajuste y la política de equilibrio fiscal.
A diferencia de los dos primeros años de gestión, cuando el Ejecutivo no logró aprobar su proyecto de Presupuesto, el Gobierno buscará esta vez reunir los votos necesarios para convertirlo en ley. Para eso deberá negociar con sectores de la oposición y, especialmente, con los gobernadores.
Las partidas destinadas a las provincias serán uno de los principales puntos de discusión. Los mandatarios provinciales reclaman la reactivación de obras públicas y mayores recursos, mientras que la Casa Rosada pretende sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La discusión presupuestaria coincidirá además con el debate sobre la reforma política. El Senado retomará el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales mientras el Presupuesto comienza su recorrido en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que generan mayor expectativa aparece la eliminación de las PASO.
El tratamiento de ambos temas podría quedar atravesado por una misma negociación. Los gobernadores tienen interés en obtener recursos y obras para sus distritos, mientras que el oficialismo busca avanzar con modificaciones al sistema electoral que favorezcan su estrategia para las elecciones de 2027.