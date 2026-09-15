Al filo del plazo, el Gobierno envía el Presupuesto 2027 al Congreso El proyecto ingresará en la Cámara de Diputados y marcará las prioridades del Gobierno para el último año del mandato. La inflación, el gasto, las obras públicas y los fondos para las provincias serán algunos de los puntos centrales. Por Agregar C5N en









Caputo y Milei.

El Gobierno de Javier Milei presentará este martes el Presupuesto 2027 que fijará las principales pautas económicas para el último año de su mandato y llegará al Congreso en la antesala de las elecciones presidenciales.

Uno de los principales interrogantes estará puesto en la estimación de inflación que incluirá el proyecto. El Gobierno sostiene que la reducción de la inflación es uno de los objetivos centrales de su gestión y la proyección oficial para 2027 será una de las variables que observarán con mayor atención los mercados y la oposición.

El texto también permitirá conocer cómo piensa administrar Milei los recursos durante su último año de gobierno. En particular, habrá atención sobre las partidas destinadas a áreas consideradas prioritarias por el Ejecutivo y sobre los sectores que podrían afrontar nuevas reducciones, en línea con la continuidad del ajuste y la política de equilibrio fiscal.

A diferencia de los dos primeros años de gestión, cuando el Ejecutivo no logró aprobar su proyecto de Presupuesto, el Gobierno buscará esta vez reunir los votos necesarios para convertirlo en ley. Para eso deberá negociar con sectores de la oposición y, especialmente, con los gobernadores.

Fondos para las provincias y el debate electoral Las partidas destinadas a las provincias serán uno de los principales puntos de discusión. Los mandatarios provinciales reclaman la reactivación de obras públicas y mayores recursos, mientras que la Casa Rosada pretende sostener el equilibrio de las cuentas públicas.