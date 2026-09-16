La contradicción del Gobierno: prometen un "proyecto superador" para Discapacidad mientras el Presupuesto 2027 recorta prestaciones

Mientras La Libertad Avanza asegura que trabaja en una iniciativa “superadora” de la emergencia, el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo propone cambios sobre aranceles, pensiones y prestaciones que generan rechazo entre la oposición y los aliados del oficialismo.

La discusión sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad que continuó esta tarde en un plenario de comisiones de Diputados tuvo un nuevo capítulo: el Gobierno envió en el Presupuesto 2027 una serie de cambios que impactan sobre el sistema de discapacidad y que entran en tensión con el supuesto “proyecto superador” que la bancada libertaria asegura estar trabajando.

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El capítulo de discapacidad incluido en el Presupuesto propone, entre otras modificaciones , eliminar la actualización automática de los aranceles que reciben los prestadores y terminar con los valores universales del nomenclador , de modo que cada organismo o entidad obligada pueda determinar sus propios valores. También fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70% del haber mínimo y establece nuevas incompatibilidades para quienes tengan un trabajo formal o estén inscriptos en los regímenes de monotributo o autónomos.

El contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo puso en evidencia las contradicciones entre la Casa Rosada y el bloque libertario : mientras los diputados de La Libertad Avanza aseguran que trabajan en una iniciativa “superadora” de la emergencia, el Gobierno incorporó al Presupuesto modificaciones que van en sentido contrario.

“¿Qué nivel de descoordinación, ¿no?”, lanzó el diputado Esteban Paulón durante el debate. El santafesino apuntó directamente contra la falta de coordinación entre la bancada oficialista y la Casa Rosada y recordó que, después de que La Libertad Avanza acompañara el emplazamiento para avanzar con la emergencia, comenzó a hablarse de un “proyecto superador”.

“Me parece muy bien que haya un proyecto superador, pero coordínense con el Ejecutivo”, reclamó Paulón. Y apuntó al contenido del Presupuesto: “El Ejecutivo no quiere proyecto superador. En el Presupuesto está diciendo: eliminemos el nomenclador, generemos incompatibilidades con las pensiones”.

Para el diputado, la contradicción genera “enorme confusión” y reclamó a los legisladores oficialistas que hablen con el ministro de Economía, Luis Caputo, con Federico Sturzenegger y el resto de los funcionarios que participaron de la elaboración del Presupuesto.

¿Una puerta abierta para modificar el Presupuesto?

La respuesta del oficialismo llegó de la mano de Laura Rodríguez Machado, una de las diputadas que viene trabajando en la iniciativa que LLA presenta como superadora de la emergencia. La legisladora reconoció que el Presupuesto enviado por el Ejecutivo atravesó la discusión de este miércoles y dejó abierta la posibilidad de que su contenido termine siendo modificado durante el tratamiento parlamentario.

“Hay otro proyecto que no está en tratamiento de manera directa acá, pero que sí está sobrevolando esta sala, que es el proyecto de Presupuesto que entró en el día de ayer”, señaló.

Rodríguez Machado insistió en que su bloque trabaja en una alternativa que busca dejar atrás el esquema de emergencias y establecer derechos de manera permanente. En ese sentido, sostuvo que el contenido final del Presupuesto quedará sujeto a la discusión con los bloques de la Cámara.

“Está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, afirmó.

La definición dejó planteado un escenario que hasta el envío del Presupuesto parecía transitar por carriles separados: por un lado, la bancada oficialista negociaba con los bloques aliados una salida a la emergencia en discapacidad; por otro, el Poder Ejecutivo incorporaba en su proyecto de Presupuesto modificaciones que afectan directamente al sistema.

La tensión impacta especialmente en la relación con el PRO y la UCR, que vienen reclamando al oficialismo una ley de discapacidad que dé una respuesta permanente al sector. Entre los reclamos de los aliados aparece, sobre todo, el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.

El planteo de los aliados no es menor para el Gobierno. La bancada libertaria necesita construir consensos alrededor de una iniciativa que, por tratarse de discapacidad, adquirió una sensibilidad particular adentro y afuera del Congreso. El emplazamiento que permitió llevar la discusión a las comisiones fue, hasta ahora, el principal gesto concreto del oficialismo en esa dirección.

La desconfianza del peronismo: “El proyecto superador no está”

En Unión por la Patria, en cambio, prevalece la desconfianza frente a la promesa de un proyecto superador. Sabrina Selva cuestionó directamente el impacto del Presupuesto sobre el sistema. “La emergencia, aunque no les guste la palabra, existe. La emergencia vino a salvar el sistema de la Ley 24.901 y el Presupuesto lo viene a terminar de hacer pelota”, afirmó durante el plenario.

Juan Marino también puso el foco en la diferencia entre lo que el oficialismo anuncia que hará y las decisiones concretas que ya tomó el Gobierno. Después de escuchar a más de 20 expositores, sostuvo que quedó expuesta la situación de emergencia que atraviesa el sector y reclamó, como mínimo, la aprobación de la prórroga y el rechazo del capítulo de discapacidad del Presupuesto.

“El supuesto proyecto superador no está aquí entre nosotros”, cuestionó Marino. Para el diputado, hubo tiempo suficiente para presentar la iniciativa. Hasta ahora, el único gesto concreto de La Libertad Avanza fue acompañar el emplazamiento para llevar la discusión a las comisiones.

Pero el legislador fue más allá y recordó las decisiones que el Poder Ejecutivo tomó en los tribunales. En una causa judicial vinculada con la emergencia, el Gobierno sostuvo que cumplir con las obligaciones establecidas por la ley podía poner en riesgo la situación fiscal del Estado nacional.

Para Marino, ese antecedente permite poner en duda que el Gobierno esté dispuesto a garantizar los derechos del sector más allá de la promesa de una nueva ley. “El supuesto proyecto superador” sigue sin aparecer mientras el Presupuesto 2027 ya contiene modificaciones sobre pensiones, prestaciones y aranceles.

Hasta que aparezca el proyecto anunciado —y mientras sigan vigentes los artículos del Presupuesto cuestionados por el sector—, la discusión parlamentaria tiene un dato concreto frente a las promesas: lo que el Gobierno ya envió al Congreso.