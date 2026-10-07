7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Defensa de la Soberanía: el oficialismo avanza en Diputados y buscar llevar el proyecto al recinto en sesión especial

En la tercera y última reunión informativa, con la exposición de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto tratan lineamientos de la iniciativa. LLA apunta a cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.

Por

María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, expone ante las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados vuelve a discutir este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía, en un plenario que reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto en lo que es la tercera reunión informativa, esta vez con la exposición de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

se reanuda en diputados el debate del proyecto de defensa de la soberania
Te puede interesar:

Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

En su primera reunión, se hicieron presentes Paula Tadei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

Y en su segunda reunión, realizada este martes, se hicieron presentes invitados de la oposición, entre ellos Daniel Filmus, Guillermo Carmona, Jerónimo Guerrero Iraola y Paula Litvachky, entre otros.

Así, con la reunión de este miércoles concluye la exposición de invitados y en un próximo encuentro el miércoles 14 irán por el dictamen, en busca de poder dar tratamiento al proyecto en el recinto en una sesión que tendría lugar el próximo 21 de octubre. Además, en ese debate se tratarían el endeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía

La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.

Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.

Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La movilización está pautada para el próximo martes 6 de octubre a las 17.

"Argentina no se vende": convocan a una movilización a Tribunales en reclamo por la Ley de Tierras

La última Marcha Federal Universitaria se realizó el martes 12 de mayo de 2026 en la Plaza de Mayo.

Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso

La convocatoria lleva la firma de 32 diputados de distintos bloques opositores.

La oposición convocó a una sesión especial para tratar el DNU 70/23, endeudamiento y discapacidad

Juan Grabois se enfrentó al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Raúl Zapata, quien finalizó la reunión.

Escándalo en Diputados: levantaron una reunión de comisiones tras cruces e insultos entre oficialistas y opositores

El oficialismo y la oposición buscan estrategias para salir de la crisis por la derogación de la Ley de Tierras.

Soberanía versus venta sin límite a extranjeros: los escenarios que se abren para la Ley de Tierras

Según el informe. 83% de los hogares encuestados atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria (imagen generada con IA).

Cuatro de cada cinco hogares de barrios populares están endeudados: el 45% de los préstamos es para comida

Rating Cero

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

últimas noticias

La cifra del riesgo país se eleva.

El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Hace 8 minutos
¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 19 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 42 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 48 minutos
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Hace 53 minutos