El choque, a la altura de San Isidro, fue a tan solo un kilómetro del impactante incidente del sábado. Si bien no hubo víctimas fatales, dos vehículos terminaron volcados.

Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró durante la madrugada de este domingo en la autopista Panamericana , a la altura de Boulogne, partido de San Isidro. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y dos vehículos terminaron volcados . Los heridos fueron trasladados al Hospital Central de San Isidro.

El nuevo episodio ocurrió apenas 24 horas después del trágico accidente registrado en la misma autopista, en el que murieron tres personas tras un choque entre dos automóviles y un colectivo que terminó incendiado.

El siniestro de este domingo ocurrió alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 22, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según las primeras reconstrucciones, la secuencia comenzó cuando un Volkswagen Tera chocó contra una Peugeot Partner. Ambos vehículos volcaron y quedaron sobre la colectora y uno de los carriles de la autopista.

A raíz del accidente, otros conductores redujeron la velocidad para evitar los vehículos involucrados. Sin embargo, un Ford Focus que había frenado fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla. El impacto provocó que el Focus realizara varios trompos antes de detenerse.

Los cuatro vehículos sufrieron importantes daños y debieron intervenir grúas para retirarlos. Los conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

El operativo obligó a interrumpir totalmente la circulación en sentido a provincia durante aproximadamente cuatro horas. Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, el tránsito fue desviado hacia la colectora.

El accidente fatal en la Panamericana que dejó tres muertos

El nuevo choque se produjo apenas 24 horas después de otro grave siniestro vial ocurrido en la Panamericana, en el que murieron tres personas. En ese episodio estuvieron involucrados dos automóviles y un colectivo, que terminó incendiado tras el impacto.

El accidente fatal había generado un importante operativo de emergencia y conmoción por la violencia del choque. La sucesión de ambos episodios volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.