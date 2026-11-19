El diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Campero, anunció este jueves su alejamiento del espacio oficialista denunciando un acuerdo político entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del partido en su provincia, Lisandro Catalán. "Hay situaciones que hacen imposible seguir integrando el bloque", señaló en la carta de renuncia enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
"Existe un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivo recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el articulo 90 de la Constitución provincial", afirmó Campero en el escrito que accedió C5N.
La salida del exintendente de Yerba Buena a la bancada libertaria se enmarca en un contexto donde el proceso electoral de la provincia ya inició y crecen las tensiones por el armado electoral en la provincia.
"Ha sido un honor para mi haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre", apuntó Campero en el escrito.
En este punto, detalló que su decisión fue "conversada con las autoridades del bloque" y "responde a una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político".
Sobre el final, le agradeció al presidente Javier Milei, a la conducción de la Cámara Baja "por por la labor compartida en todo este tiempo": "Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán".