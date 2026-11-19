Un diputado libertario se va del bloque y hace temblar los números que necesita Milei en el Congreso Mariano Campero, líder de Cambia Tucumán, le envió un escrito al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde formalizó su alejamiento de La Libertad Avanza. Por Agregar C5N en









Mariano Campero dejó el bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

El diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Campero, anunció este jueves su alejamiento del espacio oficialista denunciando un acuerdo político entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del partido en su provincia, Lisandro Catalán. "Hay situaciones que hacen imposible seguir integrando el bloque", señaló en la carta de renuncia enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Existe un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivo recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el articulo 90 de la Constitución provincial", afirmó Campero en el escrito que accedió C5N.

La salida del exintendente de Yerba Buena a la bancada libertaria se enmarca en un contexto donde el proceso electoral de la provincia ya inició y crecen las tensiones por el armado electoral en la provincia.

"Ha sido un honor para mi haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre", apuntó Campero en el escrito.

En este punto, detalló que su decisión fue "conversada con las autoridades del bloque" y "responde a una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político".