Con exposiciones de especialistas, Diputados retoma el debate por la ley de Defensa de la Soberanía

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reúne este martes. Exponen especialistas de distintos sectores en una sesión informativa.

La Cámara de Diputados vuelve a discutir este martes el proyecto de Defensa de la Soberanía , en un plenario que comenzó a las 15:30 y reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro está encabezado por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

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La convocatoria se produce después de que la reunión anterior terminara abruptamente a raíz del fuerte cruce entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores libertarios . En esta oportunidad, el objetivo será avanzar con una nueva jornada informativa y escuchar a especialistas propuestos por las distintas bancadas.

Entre los expositores están el exministro Daniel Filmus ; el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona; el intendente de Punta Indio, David Angueira ; y representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), del Observatorio Malvinas y del CELS. También participarán especialistas y académicos de la UBA y de otras instituciones.

Por el CECIM La Plata disertó Jerónimo Guerrero Iraola y advirtió sobre " una Galtierización del Gobierno que bajo el pretexto de la malversación de la cuestión Malvinas está intentando incluir parámetros y dispositivos de control social que son extremadamente riesgosos para la vida democrática y el estado de derecho argentinos".

" Milei ya cuenta con las herramientas legales y legislativas para avanzar sobre el saqueo que están realizando sobre nuestro archipiélago, sobre nuestra plataforma continental y el Atlántico Sur", apuntó Guerrero Iraola e insistió: "El proyecto busca esconder la verdadera finalidad de este gobierno: perseguir a la disidencia y la oposición política ".

El abogado del CECIM La Plata pidió que la Cámara baja rechace "íntegramente" el proyecto de ley y señaló que "Milei tiene en su cabeza el bonete del vendepatria".

"Si quiere defender la soberanía, que mire lo que viene haciendo desde el principio de su gobierno en vez de querer hacer pasar un dispositivo persecutorio que nos ponga a todos y todas en estado de sitio", concluyó Guerreo Iraola.

Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía

La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.

Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.

Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.