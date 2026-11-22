El mediocampista fue reemplazado en el segundo tiempo por una descompensación, y luego volvió a desvanecerse mientras daba una entrevista pospartido. Una vez estabilizado, tuvo un regreso triunfal a los festejos xeneizes.

Leandro Paredes volvió al hotel de Boca Juniors para continuar con los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana.

Tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana , el capitán Leandro Paredes provocó un gran susto entre los hinchas al descompensarse en plena entrevista, por lo que debió ser atendido por los médicos . Horas más tarde, regresó al hotel de la delegación xeneize para continuar con los festejos y confirmó que "estamos bien".

El capitán del equipo fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por lo que parecía ser un descenso de presión y, en su lugar, ingresó Tomás Belmonte. Al salir, se tiró en el suelo y comenzó a ser abanicado por sus compañeros.

Luego, después de la celebración en la cancha por el título, volvió a desvanecerse, esta vez mientras dialogaba con un periodista .

El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud y confirmó que está bien: " Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB

Cabe destacar que en Barranquilla, Colombia, la temperatura estuvo por encima de los 30° en la previa, durante y post partido. La sensación térmica se mantuvo alta y el desgaste de los jugadores fue superior.

El video del regreso de Leandro Paredes al hotel de Boca Juniors tras desmayarse en los festejos por ganar la Copa Sudamericana

El incidente obligó a trasladar al mediocampista a un centro médico, desde donde publicó una historia en Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Estamos bieeeen. Aguante Boca. Hoy y siempre", escribió.

Una vez estabilizado y tras los estudios médicos correspondientes, Paredes regresó al hotel para reencontrarse con sus compañeros y continuar con los festejos por la obtención del título internacional. "Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", explicó el posteo de Boca en su cuenta de X.

#ParteMédico



Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. pic.twitter.com/zGoHBT74ZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

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