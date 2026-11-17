El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaron otra reunión de la mesa política en el medio de las tensiones por la reforma electoral para suspender las elecciones PASO que tiene bajo la lupa a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
La última en llegar fue la exministra de Seguridad alrededor de las 11 y el primero en irse fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Este martes, se debatirá la suspensión de las primarias en la comisión de Asuntos Constitucionales para acordar un dictamen de mayoría para enviar al recinto.
Sin embargo, la mano derecha de Bullrich, Gerardo Milman, puso en duda el respaldo de la exfuncionaria a la reforma electoral al cuestionar en X el regreso de las colectoras, renombradas como adhesiones, por considerarlas "inconstitucionales". "No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria", advirtió el exdiputado.
Se trata de la propuesta que el Gobierno ofreció a los gobernadores para que respalden la suspensión de las PASO. El encargado de concretar esas negociaciones para asegurarse los votos en el Congreso es el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El exsecretario de Seguridad, quien fue investigado por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, aclaró que su publicación no implicaba una ruptura de la senadora con el Gobierno. En la previa de la mesa política insistió en que Bullrich no tiene previsto competir contra el Presidente en internas, si se sostienen las PASO, o por afuera. "No está en la cabeza de Patricia, se siente constructora de este Gobierno", declaró a radio La Red.
El PRO acompañará el proyecto del Gobierno
El PRO fijó públicamente su posición sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y confirmó que acompañará tanto la aprobación de Ficha Limpia como la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo hizo a través de un comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de X, en la previa de una reunión parlamentaria clave para el futuro de la iniciativa.
"En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", expresó el partido en el comienzo de su publicación.
Además, confirmó que también respalda la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados.