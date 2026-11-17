En medio de la interna y con Patricia Bullrich presente, la mesa política repasó la reforma electoral En la previa de la reunión de comisión en el Senado en la que se tratará el dictamen para suspender las PASO, el Gobierno se reunió para examinar la cargada agenda legislativa que afrontará esta semana, antes de la sesión en Diputados el próximo jueves. Por Agregar C5N en









La mesa política del gobierno de Javier Milei.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaron otra reunión de la mesa política en el medio de las tensiones por la reforma electoral para suspender las elecciones PASO que tiene bajo la lupa a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La última en llegar fue la exministra de Seguridad alrededor de las 11 y el primero en irse fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Este martes, se debatirá la suspensión de las primarias en la comisión de Asuntos Constitucionales para acordar un dictamen de mayoría para enviar al recinto.

Sin embargo, la mano derecha de Bullrich, Gerardo Milman, puso en duda el respaldo de la exfuncionaria a la reforma electoral al cuestionar en X el regreso de las colectoras, renombradas como adhesiones, por considerarlas "inconstitucionales". "No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria", advirtió el exdiputado.

Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional.

•Sistema de mayorías y minorías: En cada distrito electoral se eligen las 3 bancas de forma conjunta:

2 bancas corresponden al partido político o coalición que obtenga el mayor número de… — Gerardo Milman (@gmilman) November 15, 2026 Se trata de la propuesta que el Gobierno ofreció a los gobernadores para que respalden la suspensión de las PASO. El encargado de concretar esas negociaciones para asegurarse los votos en el Congreso es el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El exsecretario de Seguridad, quien fue investigado por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, aclaró que su publicación no implicaba una ruptura de la senadora con el Gobierno. En la previa de la mesa política insistió en que Bullrich no tiene previsto competir contra el Presidente en internas, si se sostienen las PASO, o por afuera. "No está en la cabeza de Patricia, se siente constructora de este Gobierno", declaró a radio La Red.